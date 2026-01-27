«Заранее никогда не угадаешь»: сколько в Калининграде дог-френдли заведений и что о них нужно знать

Насколько Калининград дружелюбен к владельцам собак? Сложно ли найти кафе или ресторан, в котором разрешат разместиться вместе с питомцем? «Клопс» разобрался, много ли в городе заведений, где рады четвероногим гостям.

По данным городских агрегаторов, в Калининграде работает около полутора тысяч заведений общепита. Из них официально приходить с собакой разрешают 506. Это число постоянно увеличивается: в 2024 году позиционировали себя как дог-френдли только 400 кафе и ресторанов.

Более лояльны к питомцам точки с демократичным чеком. Они составляют три четверти от всех заведений, куда пускают с питомцами. Чаще всего это фастфуд и места, где торгуют едой на вынос — там животные проводят меньше времени и, соответственно, не успевают смутить персонал и посетителей.

Не возникает проблем и у заведений, в которых есть летние веранды. По словам собачников, их питомцам редко запрещают отдыхать с хозяевами на улице. Минус один: когда веранда закроется, в это же место пса могут и не пустить.

Если смотреть по категориям, то чаще всего четвероногим гостям разрешают заходить в кафе и кондитерские. Баров, где готовы принять гостей с питомцами, в городе 45 — это примерно треть от общего числа.

«Заранее никогда не угадаешь. Может, в правилах у [заведения] запрета и нет, но всегда может попасться администратор, который просто не любит собак. И всё, ищите другое место», — прокомментировала калиниградка Юлия, которая любит отдохнуть вместе со своим шпицем.