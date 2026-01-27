Статья

«Заранее никогда не угадаешь»: сколько в Калининграде дог-френдли заведений и что о них нужно знать

Фото: архив «Клопс»

Насколько Калининград дружелюбен к владельцам собак? Сложно ли найти кафе или ресторан, в котором разрешат разместиться вместе с питомцем? «Клопс» разобрался, много ли в городе заведений, где рады четвероногим гостям.  

По данным городских агрегаторов, в Калининграде работает около полутора тысяч заведений общепита. Из них официально приходить с собакой разрешают 506. Это число постоянно увеличивается: в 2024 году позиционировали себя как дог-френдли только 400 кафе и ресторанов.

Более лояльны к питомцам точки с демократичным чеком. Они составляют три четверти от всех заведений, куда пускают с питомцами. Чаще всего это фастфуд и места, где торгуют едой на вынос — там животные проводят меньше времени и, соответственно, не успевают смутить персонал и посетителей.

Не возникает проблем и у заведений, в которых есть летние веранды. По словам собачников, их питомцам редко запрещают отдыхать с хозяевами на улице. Минус один: когда веранда закроется, в это же место пса могут и не пустить.

Если смотреть по категориям, то чаще всего четвероногим гостям разрешают заходить в кафе и кондитерские. Баров, где готовы принять гостей с питомцами, в городе 45  — это примерно треть от общего числа.  

«Заранее никогда не угадаешь. Может, в правилах у [заведения] запрета и нет, но всегда может попасться администратор, который просто не любит собак. И всё, ищите другое место», — прокомментировала калиниградка Юлия, которая любит отдохнуть вместе со своим шпицем.

Фото: архив «Клопс»

По мнению собеседницы «Клопс», правила гибкие и во многом зависят от конкретной смены, администратора, настроения других посетителей или даже погоды. Например, в сильный дождь большому псу могут запретить проход в заведение, даже если формально оно дог-френдли. Случается, просят разместиться в дальней части зала.

«Конечно, решает то, как собака себя ведёт. Если она скалит зубы, злится или лает, с большой вероятностью вас не пустят», — считает девушка.

Она посоветовала собачникам держать своих питомцев на коротком поводке и не кормить со стола — чтобы они не пачкали пол, не клянчили и не баловались.

Ещё несколько советов:

  • Сначала поговорите с персоналом

Даже если вы заранее убедились, что в этот ресторан с собакой можно, стоит ещё раз спросить сотрудников на месте. Это поможет избежать сюрпризов и покажет, что вы настроены на диалог.

  • Принесите миску с собой

Во многих заведениях есть миски для собак, но лучше иметь свою. Так вы не будете волноваться за здоровье питомца и сохранность чужого имущества. 

  • Выбирайте места у стены или в углу

Там меньше людей — собака не будет никому мешать, а любопытные посетители, особенно дети, не смогут её побеспокоить. 

  • Не спорьте из-за отказа

Даже если вы уверены, что заведение дог-френдли, сотрудники могут отказать в посещении. Если уйти без скандала, останется шанс, что в следующий раз вас там примут. 

Федеральные санитарные правила не содержат прямого запрета на посещение кафе и ресторанов с домашними животными. Но решающее слово остаётся за самим заведением: владелец или администрация вправе установить внутренние правила. Если запрет на помещение с питомцами в них прописан, он считается законным.

Несколько лет назад в Калининграде появились заведения с меню для собак.

