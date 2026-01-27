Краеведы со всей Калининградской области объединились, чтобы рассказать полную историю Балтийска и косы

В Калининградской области отправили в печать новую книгу о Балтийске и Балтийской косе. Материалы для издания подготовила директор музея «Старый Люнет» Валерия Надымова. Она же сообщила о выходе книги.

Издание будет называться «Балтийск–Пиллау. Балтийская коса — Фрише Нерунг». Создатели решили разделить книгу на две части.

Первую посвятили истории Балтийска — в неё вошли очерки, воспоминания и поэтические тексты немецких и российских краеведов. Кроме того, в этом разделе собрана хронология города по датам, иллюстрации, описания знаковых мест, карты и архивные схемы.

Вторая часть книги связана с Балтийской косой — её прошлым, настоящим и будущим. Отдельные главы рассказывают о «тайнах и секретах» косы, о жизни посёлка через воспоминания его жителей, а также о современной истории, связанной с появлением музея «Старый Люнет».