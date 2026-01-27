Краеведы со всей Калининградской области объединились, чтобы рассказать полную историю Балтийска и косы

В Калининградской области отправили в печать новую книгу о Балтийске и Балтийской косе. Материалы для издания подготовила директор музея «Старый Люнет» Валерия Надымова. Она же сообщила о выходе книги.
Издание будет называться «Балтийск–Пиллау. Балтийская коса — Фрише Нерунг». Создатели решили разделить книгу на две части.
Первую посвятили истории Балтийска — в неё вошли очерки, воспоминания и поэтические тексты немецких и российских краеведов. Кроме того, в этом разделе собрана хронология города по датам, иллюстрации, описания знаковых мест, карты и архивные схемы.
Вторая часть книги связана с Балтийской косой — её прошлым, настоящим и будущим. Отдельные главы рассказывают о «тайнах и секретах» косы, о жизни посёлка через воспоминания его жителей, а также о современной истории, связанной с появлением музея «Старый Люнет».
Идея книги возникла в 2024 году в Калининградском клубе краеведов. Одним из её инициаторов стал экскурсовод и историк Алексей Лалэко. Позже к проекту присоединилась Ольга Крылова — профессиональный графический дизайнер и специалист по книжной верстке, которая безвозмездно взяла на себя оформление книги и работу над обложкой.
Главы по истории Балтийской косы — включая новые, ранее не публиковавшиеся материалы — подготовила Валерия Надымова. Кроме того, существенную часть книги составили фотографии Валентины Архиповской, которая почти тридцать лет ведёт фотохронику Балтийска и косы. Кроме того, фото предоставил Валентин Литвин.
Издание выйдет в типографии «Страж Балтики», в нём будет 236 страниц. Первые экземпляры ожидаются к 23 февраля.