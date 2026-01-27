«В стихах рождается живописная картина»: калининградский поэт и художник Андрей Ренсков представил две новые книги

В Калининграде состоялась сдвоенная презентация новых книг художника и поэта Андрея Ренскова. Гости впервые увидели издания, вышедшие в 2025 году: это «Дар невесомости» и третья часть «Андрэграунда». Подробности — в материале «Клопс».

Презентация прошла в областной научной библиотеке. Основное внимание сразу привлёк «Дар невесомости» — книга, которая в минувшему году вышла в чебоксарском издательстве Free poetry. Сборник объединил разные поэтические стратегии и приёмы, характерные для книг Ренскова.

В новой книге автор продолжает эксперименты со скрытой рифмой, языковой пластикой и случайностью речи. В сборник попали короткие верлибры, медитативные тексты, написанные белым стихом, метрические формы и крупная поэма «Лес».

Отдельное место в сборнике занимают стихи, посвящённые Калининградской области. «Поэт изучает и фиксирует ландшафт. Знакомые места, пейзаж выступают одновременно как субъект и объект авторской поэтики, как «точки рекурсии». Прочитав книгу, вы своими глазами увидите эти удивительные моменты, когда в стихах рождается живописная картина и появляется поэтический образ», — отмечают в КОНБ.