В Полесске прошёл традиционный штурм: реконструкторы воссоздали эпизоды боёв за город (фото, видео)

Программа началась с концерта: выступали вокалисты Полесского культурно-досугового центра. Со сцены остей приветствовали глава округа Константин Перов и председатель окружного совета депутатов Евгений Афанасьев.

Участники и гости отмечают: несмотря на холодный день, праздник удался. Основная часть мероприятий проходила на улице, но все желающие могли согреться на территории «Ресурсного центра сельского туризма».

В числе гостей оказался также Константин Петунин — исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества и директор областного Музея янтаря. А ещё — внучка генерал-майора Якова Слепенкова. Елена Слепенкова поделилась с публикой фактами из биографии своего деда.

За историческую программу отвечали участники группы реконструкторов «Гарнизон» и нескольких военно-исторических клубов из разных городов Калининградской области.

Гости мероприятия смогли познакомиться с экспозицией вооружения разных исторических периодов и попробовать солдатскую кашу, приготовленную по полевой традиции. Кроме того, для всех желающих провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

«Пятый сезон проводим уже такое мероприятие. Видно, что популярность и интерес возрастает: местные мальчишки даже клуб организовали и в «Зарницу» играют после школы», — поделился Александр Наталич.

Штурм Лабиау (Полесска) — один из эпизодов Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, стартовавшей 13 января 1945 года. 23 января Красная Армия начала штурм города, где находились части вермахта. Немецкие войска пытались организовать оборону, но к полудню 24 января центр города был взят советскими войсками. Бой за Лабиау вошёл в число побед, благодаря которым Кёнигсберг был в итоге окружён и взят.