В Полесске прошёл традиционный штурм: реконструкторы воссоздали эпизоды боёв за город (фото, видео)

В минувшее воскресенье в Полесске состоялась традиционная военно-историческая реконструкция, посвящённая штурму Лабиау. Мероприятие прошло на территории старинного пивзавода. Видео с «Клопс» поделился владелец пивоварни «Бланкенштайн» Александр Наталич.
Программа началась с концерта: выступали вокалисты Полесского культурно-досугового центра. Со сцены остей приветствовали глава округа Константин Перов и председатель окружного совета депутатов Евгений Афанасьев.
В числе гостей оказался также Константин Петунин — исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества и директор областного Музея янтаря. А ещё — внучка генерал-майора Якова Слепенкова. Елена Слепенкова поделилась с публикой фактами из биографии своего деда.
Участники и гости отмечают: несмотря на холодный день, праздник удался. Основная часть мероприятий проходила на улице, но все желающие могли согреться на территории «Ресурсного центра сельского туризма».
За историческую программу отвечали участники группы реконструкторов «Гарнизон» и нескольких военно-исторических клубов из разных городов Калининградской области.
Гости мероприятия смогли познакомиться с экспозицией вооружения разных исторических периодов и попробовать солдатскую кашу, приготовленную по полевой традиции. Кроме того, для всех желающих провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.
«Пятый сезон проводим уже такое мероприятие. Видно, что популярность и интерес возрастает: местные мальчишки даже клуб организовали и в «Зарницу» играют после школы», — поделился Александр Наталич.
Штурм Лабиау (Полесска) — один из эпизодов Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, стартовавшей 13 января 1945 года. 23 января Красная Армия начала штурм города, где находились части вермахта. Немецкие войска пытались организовать оборону, но к полудню 24 января центр города был взят советскими войсками. Бой за Лабиау вошёл в число побед, благодаря которым Кёнигсберг был в итоге окружён и взят.
