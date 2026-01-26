Статья

Кино, скрипка и детские книги: куда бесплатно сходить в Калининграде в последнюю неделю января

Кино, скрипка и детские книги: куда бесплатно сходить в Калининграде в последнюю неделю января - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Январь заканчивается, а вы до сих пор не пришли в себя? Самое время выбраться из дома за новыми впечатлениями! «Клопс» рассказывает, какие мероприятия со свободным входом пройдут в Калининграде с 26 по 30 января.

Киновечер «Свидетели»12+

Когда: понедельник, 26 января, 18:30

Где: музей «Новая синагога» (Октябрьская, 1а)

В рамках Недели памяти состоится просмотр и обсуждение киноальманаха-трилогии «Свидетели» режиссёра Константина Фама (2018). Это трилогия короткометражных фильмов, объединённых общей темой — история Холокоста глазами немых свидетелей.

Фильм получил награды на фестивалях в Монако, Италии и Сан-Диего, вошёл в лонг-лист «Оскара» и номинировался на премию «Золотой орёл».

Вход свободный.

Поэтический вечер «Читаем поэтов Серебряного века»0+

Когда: вторник, 27 января, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Музыковед и журналист Наталья Тамбовская проведёт поэтический вечер, посвящённый авторам Серебряного века. Гости смогут услышать произведения классиков и погрузиться в атмосферу эпохи.

Вход свободный. 

Творческая лаборатория детского писателя Екатерины Смолевой6+

Когда: вторник, 27 января, 11:40

Где: Детская библиотека им. А. П. Соболева (Черниговская, 33/37)

На своём творческом вечере калининградская писательница Екатерина Смолева познакомит читателей с собственным творчеством, прочитает истории, сказки и стихи. Запланирован мастер-класс для детей: «Настоящая волшебница слова научит ребят фантазировать, творить и открывать в себе таланты».

Вход свободный. 

Фото: архив «Клопс»

Концерт скрипичной музыки0+

Когда: среда, 28 января, 14:00

Где: Детская школа искусств «Гармония» (Челюскинская, 2)

В программе прозвучат произведения Джованни Баттиста Перголези, Камиля Сен-Санса, Анри Вьётана, Шарля-Огюста де Берио, Мечислава Карловича и других. Исполнители — учащиеся областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова.

Вход свободный.

Турнир по настольным играм «Мир настолок»0+

Когда: четверг, 29 января, в течение всего дня

Где: молодёжный клуб «Рост» (Олега Кошевого, 3)

В рамках Международного дня без интернета в «Росте» пройдёт турнир по настолкам. Участники смогут познакомиться со множеством  игр — от классики до новинок. Будет и возможность поучаствовать в турнире, проявив стратегию, логику и креативность.

Вход свободный. Возраст участников — до 35 лет включительно.

Лекторий «Психология доверия — основа человеческого развития»16+

Когда: пятница, 30 января, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Психотерапевт, психиатр, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Георгий Дрёмов проведёт встречу на тему терапии доверием. Участники смогут разобраться в себе и лучше понять сложности человеческого общения.

Вход свободный. 

