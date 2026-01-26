Кино, скрипка и детские книги: куда бесплатно сходить в Калининграде в последнюю неделю января

Фото: архив «Клопс»

Январь заканчивается, а вы до сих пор не пришли в себя? Самое время выбраться из дома за новыми впечатлениями! «Клопс» рассказывает, какие мероприятия со свободным входом пройдут в Калининграде с 26 по 30 января.

Киновечер «Свидетели»12+ Когда: понедельник, 26 января, 18:30 Где: музей «Новая синагога» (Октябрьская, 1а) В рамках Недели памяти состоится просмотр и обсуждение киноальманаха-трилогии «Свидетели» режиссёра Константина Фама (2018). Это трилогия короткометражных фильмов, объединённых общей темой — история Холокоста глазами немых свидетелей. Фильм получил награды на фестивалях в Монако, Италии и Сан-Диего, вошёл в лонг-лист «Оскара» и номинировался на премию «Золотой орёл». Вход свободный.

Поэтический вечер «Читаем поэтов Серебряного века»0+ Когда: вторник, 27 января, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Музыковед и журналист Наталья Тамбовская проведёт поэтический вечер, посвящённый авторам Серебряного века. Гости смогут услышать произведения классиков и погрузиться в атмосферу эпохи. Вход свободный.

Творческая лаборатория детского писателя Екатерины Смолевой6+ Когда: вторник, 27 января, 11:40 Где: Детская библиотека им. А. П. Соболева (Черниговская, 33/37) На своём творческом вечере калининградская писательница Екатерина Смолева познакомит читателей с собственным творчеством, прочитает истории, сказки и стихи. Запланирован мастер-класс для детей: «Настоящая волшебница слова научит ребят фантазировать, творить и открывать в себе таланты». Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Концерт скрипичной музыки0+ Когда: среда, 28 января, 14:00 Где: Детская школа искусств «Гармония» (Челюскинская, 2) В программе прозвучат произведения Джованни Баттиста Перголези, Камиля Сен-Санса, Анри Вьётана, Шарля-Огюста де Берио, Мечислава Карловича и других. Исполнители — учащиеся областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова. Вход свободный.

Турнир по настольным играм «Мир настолок»0+ Когда: четверг, 29 января, в течение всего дня Где: молодёжный клуб «Рост» (Олега Кошевого, 3) В рамках Международного дня без интернета в «Росте» пройдёт турнир по настолкам. Участники смогут познакомиться со множеством игр — от классики до новинок. Будет и возможность поучаствовать в турнире, проявив стратегию, логику и креативность. Вход свободный. Возраст участников — до 35 лет включительно.