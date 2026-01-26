«Невозможное возможно» и ещё 5 легендарных треков, которые в этом году отметят 20-летие

Иллюстрация: Midjourney

Нередко музыкальные хиты выходят из моды за сезон — но есть исключения, которые остаются в тренде долгие годы. Порой эти песни становятся так популярны, что об их возрасте никто даже не задумывается. «Клопс» рассказывает про шесть знаменитых треков, которые в этом году отметят 20-летие.

Дима Билан — «Невозможное возможно» Песня вышла 21 июля 2006 года и вошла в третий студийный альбом Билана «Время-река». Эта поп-баллада о любви и вере в лучшее до сих пор нередко играет на радио, а её название стало своего рода поговоркой. Трек получил несколько наград: например, премию MTV Russia Music Awards и приз за лучший рингтон на «Муз-ТВ». В том же 2006 году на песню выпустили клип, причём снят он был в Праге.

«Банд’Эрос» — «Коламбия Пикчерз не представляет» «Коламбия Пикчерз не представляет» — это название альбома, который был выпущен 1 ноября 2006 года. Кроме заглавной, в него вошло ещё пять песен: «Бум-сеньорита», «Не зарекайся», «Наоми я бы Кэмпбел», «Про красивую жизнь» и «Манхэттен». Ироничный трек о любви и суровой реальности для многих стал одним из главных символов нулевых. Через два года после выхода, в 2008, альбом получил платиновый статус — то есть в России было продано более 200 тысяч копий.

«Дискотека Авария» и Жанна Фриске — «Малинки» Оригинал легендарного трека был записан ещё в 1995 году, а в 2006 группа выпустила ремейк с участием Жанны Фриске. Песня вошла в альбом «Четверо парней». Танцевальный трек про фантастические «Малинки» до сих ассоциируется с праздником у нескольких поколений. О том, что песня станет популярной на долгие годы, критики догадались ещё в нулевые: композиция получила несколько премий «Муз‑ТВ» и «Золотой граммофон».

Юлия Савичева — «Привет» Песня «Привет» вышла весной 2006 года как ведущий сингл с альбома «Магнит». Музыку и текст написала Анастасия Максимова — автор нескольких хитов Савичевой. Динамичная песня о том, как женщина пытается освободиться от воспоминаний, моментально стала хитом: сингл дольше 10 недель держался на первом месте в чарте «Русского Радио». В сентябре 2006 года Савичева получила премию MTV Russia Music Awards в номинации «Исполнительница года», в том числе и благодаря песне «Привет».

МакSим — «Отпускаю» Трек МакSим (она же Марина Максимова) вошёл в её дебютный альбом «Трудный возраст», который официально вышел 28 марта 2006 года. Эта драматичная песня о расставании была одним из первых синглов МакSим и активно продвигалась на радио. Успех «Отпускаю» в значительной степени определил популярность альбома, который продался в России миллионными тиражами.



В 2022 году композиция стала основой для новой совместной версии с Егoром Кридом — что говорит о её неугасающей популярности.

«Звери» — «До скорой встречи» Композиция вошла в третий студийный альбом «Зверей» под названием «Когда мы вместе, никто не круче». Он вышел 26 марта 2006 года. В это время «Звери» уже были одной из ведущих российских рок‑групп: уже вышли «Районы‑кварталы», «Дожди‑пистолеты» и «Напитки покрепче». Лёгкая поп‑рок‑песня с элементами ностальгии сразу была тепло встречена фанатами. Вскоре после релиза вышел клип, срежессированный режиссёром Александром Войтинским, в котором сыграла Юлия Снигирь.