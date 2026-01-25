Любителям котиков и уютных детективов: 6 хитовых книг, о которых все говорят

Иллюстрация: Midjourney

Уследить за всеми новинками книжного рынка непросто: авторы слишком часто радуют нас бестселлерами. В 2025 году в топ-листы российских издательств попадали и детективы, и фэнтези, и философские притчи. «Клопс» рассказывает про шесть хитов ушедшего года, которые вы могли пропустить.

1. «Ониксовый шторм»18+ Ребекка Яррос Вайолет Сорренгейл живёт в магическом мире, который стоит на грани масштабной войны. В третьей книге цикла героиня отправится в далёкое странствие, чтобы найти союзников. На кону стоит всё, что ей дорого: драконы, семья и любовь. «Ониксовый шторм» мрачнее и намного эпичнее первых книг цикла. Путешествия, сражения и политические интриги — всё стало масштабнее и вызвало бурные обсуждения среди любителей фэнтези.

2. «Велнесс»18+ Нейтан Хилл Это объёмный роман о судьбе супружеской пары — от их первой встречи до кризиса спустя двадцать лет брака. Сначала Джек и Элизабет живут творчеством, но по мере взросления их идеалы сталкиваются с суровой реальностью, карьерными трудностями и демонами прошлого. Роман вышел в 2023 году и стал вторым крупным произведением Нейтана Хилла после его дебютного бестселлера «Нёкк». Автор не только рассказал любовную историю, но и сатирически прошёлся по всем трендам современности: культуре ЗОЖ, самосовершенствованию, соцсетям и нереалистичным ожиданиям от отношений.

3. «Убийства в пляжных домиках»16+ Питер Боланд В тихом английском городке Саутборн происходит загадочное преступление: ночью один из домиков поджигают вместе со спящим внутри человеком. Фиона, Сью и Дэйзи в составе собственного детективного агентства берутся выяснить, кто мог совершить столь жестокое преступление. Книга Боланда — уютный детектив с долей иронии и уникального английского юмора. Главными героинями стали три старушки, которые распутывают преступления благодаря любопытству, обаянию и смекалке. Тон у романа не слишком мрачный, что не мешает ему быть динамичным и интересным.

Иллюстрация: Midjourney

4. «Если все кошки в мире исчезнут»16+ Гэнки Кавамура Молодому почтальону осталось жить считанные дни. Внезапно к нему является дьявол. Причём с необычным предложением: герой проживёт ещё сутки, если выберет вещь, которая исчезнет из мира навсегда. С каждой новой сделкой под удар попадают новые предметы — и вот уже на карту поставлено всё, что делает жизнь значимой. Философская притча о жизни, любви и утрате завоевала огромную популярность по всему миру. Читатели уверяют, что небольшая по объёму книга оставляет очень сильное впечатление — и заставляет по‑новому взглянуть на жизненные ценности.

5. «Бог всегда путешествует инкогнито»16+ Лоран Гунель Алан Гринмор — молодой человек, жизнь которого рушится после разрыва с любимой девушкой. Оказавшись на краю отчаяния, он встречает таинственного незнакомца. Мужчина даёт ему странные задания, которые постепенно заставляют Алана пересмотреть отношение к самому себе. Гунеля часто называют одним из самых популярных современных беллетристов Франции. Автор — психолог по образованию — использует историю Алана, чтобы показать, как человек может взять судьбу в собственные руки.

6. «Хороших девочек не убивают»16+ Холли Джексон Пять лет назад в маленьком английском городке Литтл Килтон произошло жестокое преступление — исчезла популярная школьница Энди Белл. Убийцей признали её парня, который позже покончил с собой. Но семнадцатилетняя Пиппа Фиц‑Амоби не верит в эту версию — она начинает собственное расследование. Это первая часть в трилогии, посвящённой расследованиям Фиц‑Амоби. Любознательная, смелая и умная героиня быстро полюбилась фанатам жанра — не только школьникам, но и взрослым. К другим достоинствам поклонники серии отнесли загадочную атмосферу и психологизм.