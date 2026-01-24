Японский «Щелкунчик» и другие экранизации Гофмана, на которые стоит обратить внимание

В субботу, 24 января, отмечается 250-летие со дня рождения великого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Он подарил нам не только «Щелкунчика», но и множество других знаменитых сказок. «Клопс» вспомнил пять экранизаций Гофмана, на которые стоит обратить внимание.

1. «Гофманиада» 6+ Фильм основан на нескольких произведениях: «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек», а также на биографии самого Гофмана. В центре повествования — молодой художник, писатель и музыкант, стремящийся сохранить фантазию среди повседневной рутины. Российский кукольный мультфильм Станислава Соколова вышел на экраны в 2018 году. Авторы изготовили сотни кукол по эскизам Михаила Шемякина — это редкость не только для России, но и для мировой анимации. Сейчас многие декорации «Гофманиады» хранятся в Калининградском музее изобразительных искусств.

Кадр из фильма «Гофманиада»

2. «Коппелия» 12+ В ярком, почти игрушечном городе живёт девочка. Когда загадочный Доктор Коппелиус начинает превращать горожан в идеальных безэмоциональных кукол, она решает помешать его безумным экспериментам. Фильм сочетает анимацию с элементами живого балета. Главной темой авторов стали противостояние чувств и технологического контроля — что понятно и актуально для современного зрителя. Отдельным достоинством ленты стал запоминающийся и насыщенный визуальный ряд.

Кадр из фильма «Коппелия»

3. «Песочный человек» 16+ 2011 Молодой человек по имени Бенно живёт в Цюрихе тихой, ничем не примечательной жизнью. Однажды он обнаруживает в своей постели песок, происхождение которого невозможно объяснить. И постепенно эта субстанция начинает появляться повсюду — на работе, в квартире, на улице… «Песочный человек» — абсурдная, но очень любопытная притча о том, что происходит с человеком, когда он сталкивается с необъяснимыми чудесами. Несмотря на сказочную основу и комедийные элементы, фильм довольно серьёзный и может дать немало тем для размышлений.

Кадр из фильма «Песочный человек»

4. «Песочный человек» 18+ 1993 Мальчик, боящийся темноты, вдруг застаёт в своей комнате Песочного человека. Монстр заставляет его нервничать: скрипит, шумит, а потом даже сыплет в глаза песок. В конце выясняется, что эта встреча, похожая на страшный сон, чудовищно изменила жизнь ребёнка. «Песочного человека» в 1993 году снял режиссёр Пол Берри. В год выхода лента была номинирована на «Оскар» как лучшая короткометражка. Критики отметили такую же кукольную анимацию и тревожную атмосферу — такую же, как в оригинальной сказке.

Кадр из фильма «Песочный человек»

5. «Щелкунчик» (Kurumi wari ningyou)6+ Клара получает в подарок Щелкунчика, которого крадут крысы. Пытаясь вернуть любимца, девочка отправляется в Страну Кукол — фантастический мир, населённый живыми игрушками. Теперь Кларе предстоит раскрыть тайну Щелкунчика и освободить пленённых принцев, заколдованных злой королевой. Японский анимационный фильм Себастьяна Масуды вышел осенью 2014 года. Хотя сюжет основан на классической сказке Гофмана, в этой версии она наполнена азиатским колоритом. Стиль и темп совсем не такие, как в других экранизациях «Щелкунчика». Фильм оценили и дети, и взрослые.

Кадр из фильма «Щелкунчик»