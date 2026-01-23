«Разберись, кто ты — тpус иль избpанник судьбы»: в Калининграде пройдут три концерта в память Владимира Высоцкого

В субботу и воскресенье, 24 и 25 января, в Калининграде пройдёт несколько традиционных концертов в честь дня рождения Владимира Высоцкого. Почтить память легендарного барда соберутся поклонники и музыканты. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия запланированы.

«Реквием по Высоцкому»12+

В субботу, 24 января, в 15:00 начнётся программа с участием местных поэтов и музыкантов. Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнёва и дуэт «Музыка души» исполнят известные песни Высоцкого. Любовь Маркова, Ольга Кошелева, Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх будут читать стихи.

В конце вечера все желающие смогут принять участие в открытом микрофоне. Вход свободный.