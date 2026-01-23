Статья

«Разберись, кто ты — тpус иль избpанник судьбы»: в Калининграде пройдут три концерта в память Владимира Высоцкого

15:54
Автор:
Анонсы
«Разберись, кто ты — тpус иль избpанник судьбы»: в Калининграде пройдут три концерта в память Владимира Высоцкого - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

В субботу и воскресенье, 24 и 25 января, в Калининграде пройдёт несколько традиционных концертов в честь дня рождения Владимира Высоцкого. Почтить память легендарного барда соберутся поклонники и музыканты. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия запланированы. 

«Реквием по Высоцкому»12+

В субботу, 24 января, в 15:00 начнётся программа с участием местных поэтов и музыкантов. Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнёва и дуэт «Музыка души» исполнят известные песни Высоцкого. Любовь Маркова, Ольга Кошелева, Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх будут читать стихи. 

В конце вечера все желающие смогут принять участие в открытом микрофоне. Вход свободный. 

Центральный парк

Главный концерт состоится в Центральном парке. Поклонники соберутся у подножия памятника музыканту в 14:00. Вход свободный.

«Голоса членов клуба имени В. С. Высоцкого оживят бессмертные песни барда, наполнив парк знакомыми мотивами и глубокими смыслами, — говорится в анонсе, — Приходите, чтобы вместе с нами вспомнить и прочувствовать каждую строчку, каждую ноту, оставленную нам в наследие Владимиром Высоцким». 

«Бастион»

Ещё один концерт пройдёт в «Бастионе» (Дзержинского, 31в). Вечером 25 января со сцены будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого. На большом экране покажут редкие кадры выступлений и архивные видеоматериалы. 

«Такой концерт создаёт совершенно особую удивительно тёплую атмосферу, которая надолго запомнится вам», — обещают устроители концерта.

Начало в 20:00, вход свободный.

1 363