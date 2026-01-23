Разрушающуюся усадьбу Рихтера под Правдинском собираются изъять у нерадивого владельца

Усадьбу Рихтера под Правдинском собираются изъять у владельца. Причиной для таких мер стало запущенное состояние памятника, на которое не раз обращали внимание местные власти. Об этом сообщает региональная служба ОКН.

Владельцу старинного ансамбля в декабре 2025 года собирались выписать штраф за то, что он допустил разрушение объекта (ч. 18 ст. 19.5 КоАП РФ). В суд обратился руководитель региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия.

Хозяину усадьбы выдали предписание с требованием навести порядок, прибраться на территории, а также подготовить документы для проведения противоаварийных работ.

Собственник эти требования не выполнил, и 15 января 2026 года Правдинский районный суд назначил ему наказание.

«Более чем годовая работа по административному понуждению нерадивого собственника наконец-то заняться объектом, украшающим въездное пространство в Правдинск, дала свои результаты», — прокомментировали в службе ОКН.

22 января представители ведомства заявили, что собираются подать иск об изъятии объекта культурного наследия у нынешнего владельца. После этого власти займутся поиском нового, более достойного собственника.

Двухэтажное здание из красного кирпича с мансардой, верандой и балконом возвели в 1911 году. Усадьба принадлежала ветеринару Рихтеру. В послевоенное время её передали совхозу «Правдинский», в 1990-е особняк выкупило ЗАО «Правдинское молоко». Сейчас здание находится в критическом состоянии: значительная часть кровли разрушена, межэтажные перекрытия повреждены, помещения захламлены. Окна и двери либо отсутствуют, либо находятся в неудовлетворительном виде, фасад имеет многочисленные дефекты, а территория вокруг здания заросла самосевом и остаётся свободно доступной.