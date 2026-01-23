На Клинической планируют отремонтировать корпус старинной больницы, который «опух» из-за конструктивной ошибки

В Калининграде планируют отремонтировать кровлю корпуса бывшей городской больницы, который недавно отметил 150-летний юбилей. Речь идёт о доме №83а на Клинической. Проект ремонта прошёл государственную историко-культурную экспертизу, итоги которой опубликованы на сайте региональный службы ОКН.

Памятник архитектуры

Строение, крыша которого прохудилась, входит в «Комплекс зданий городской больницы». Государство охраняет его с 2007 года как объект культурного наследия регионального значения.

Комплекс начали строить в 1870-х годах. Предположительно, архитектором выступил Пауль Мюльбах. Изначально на месте нынешнего протяжённого корпуса стояли два отдельных здания из клинкерного кирпича, возведённые в 1895 году. Их фасады были выдержаны в историческом стиле: первый этаж из красного клинкера, верхние — из жёлтого.

В XX веке здание пережило две крупные реконструкции. В 1930-х годах в северной части надстроили четвёртый этаж. А в 1936-м два старых корпуса объединили, встроив между ними новый четырёхэтажный центральный блок. Так и сформировался современный силуэт.

Война не пощадила больницу: в 1944—1945 годах здание получило повреждения, причём особенно пострадала крыша. В советское время дом перестроили: вместо почти плоской появилась высокая вальмовая крыша с большим чердаком. Сначала там размещались административные органы, а с начала 2000-х и по сей день — офис «ЭнерготрансБанка».