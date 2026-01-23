На Клинической планируют отремонтировать корпус старинной больницы, который «опух» из-за конструктивной ошибки

В Калининграде планируют отремонтировать кровлю корпуса бывшей городской больницы, который недавно отметил 150-летний юбилей. Речь идёт о доме №83а на Клинической. Проект ремонта прошёл государственную историко-культурную экспертизу, итоги которой опубликованы на сайте региональный службы ОКН.
Памятник архитектуры
Строение, крыша которого прохудилась, входит в «Комплекс зданий городской больницы». Государство охраняет его с 2007 года как объект культурного наследия регионального значения.
Комплекс начали строить в 1870-х годах. Предположительно, архитектором выступил Пауль Мюльбах. Изначально на месте нынешнего протяжённого корпуса стояли два отдельных здания из клинкерного кирпича, возведённые в 1895 году. Их фасады были выдержаны в историческом стиле: первый этаж из красного клинкера, верхние — из жёлтого.
В XX веке здание пережило две крупные реконструкции. В 1930-х годах в северной части надстроили четвёртый этаж. А в 1936-м два старых корпуса объединили, встроив между ними новый четырёхэтажный центральный блок. Так и сформировался современный силуэт.
Война не пощадила больницу: в 1944—1945 годах здание получило повреждения, причём особенно пострадала крыша. В советское время дом перестроили: вместо почти плоской появилась высокая вальмовая крыша с большим чердаком. Сначала там размещались административные органы, а с начала 2000-х и по сей день — офис «ЭнерготрансБанка».
Почему здание «опухло»
Эксперты изучили крышу корпуса и выявили несколько серьёзных проблем, угрожающих сохранности всего здания.
Нынешняя кровля из шифера, смонтированная в послевоенное время, полностью выработала ресурс. Сейчас она покрыта трещинами, сколами и расслоениями, что приводит к постоянным протечкам. Вода попадает на деревянные стропила, которые из-за этого гниют.
Но главная опасность — в конструктивном просчёте, допущенном при послевоенном восстановлении. В северной части корпуса в стропильной системе отсутствуют стяжки между балками. Поэтому стропила начали «разъезжаться». Геодезическая съёмка зафиксировала отклонение стен, а на фасадах появились трещины.
Стальные тяжи, вмонтированные в пол чердака, проблему не решают. Эксперты сочли состояние стен в этом крыле «ограниченно работоспособным», однако здание продолжает «пухнуть».
Проект ремонта включает:
- Полный демонтаж старого шифера и повреждённых деревянных элементов стропильной системы.
- Перекладку ослабленной кирпичей в верхней части стен и установку горизонтальных стяжек между стропилами, чтобы снять распор. Важно, что наружная, фасадная часть кладки при этом не затрагивается.
- Монтаж нового кровельного покрытия из металлического фальца, а также новой водосточной системы, снегозадержателей и пожарного ограждения.
Экспертная комиссия пришла к выводу, что проектные решения не изменят габаритов и внешнего вида здания и не затронут его охраняемые элементы.
Проект получил положительное заключение. Когда начнутся работы, ещё не известно.
