Горшенев, NЮ, Дмитриенко, The Hatters и ещё 14 концертов в Калининграде, билеты на которые стоит купить уже сейчас

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Калининградская концертная афиша входит в редкую фазу: в ближайшие месяцы на площадках города и области выступят легенды оперы и эстрады, культовые рокеры и поп-идолы. Почти каждый концерт из этой подборки приурочен к юбилею, большому туру или важному этапу в карьере исполнителей. Рассказываем, кто будет собирать полные залы и почему с покупкой билетов лучше не тянуть. 1. «Руки вверх» 13, 14 и 15 февраля, 19:00; дворец спорта «Янтарный» В 2026 году Сергей Жуков и «Руки вверх!» отправились в масштабный тур по стране. Фанатов ждут главные бэнгеры «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алёшка», «18 мне уже» и другие хиты коллектива. Программу дополнят эффектное световое шоу, мощный звук и фирменная энергетика фронтмена.

2. Александр Иванов и группа «Рондо»: 40 лет на бис 22 февраля, 18:00; «Янтарь-холл» В 80-х коллектив гастролировал по всему миру: концерты на Аляске, выступления в Японии, европейские фестивали, клубные площадки. Эти впечатления легли в основу альбомов и сформировали уникальный концертный стиль. «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — песни, которые давно стали частью личных историй слушателей.

3. Сергей Пенкин 27 февраля, 19:00; «Янтарь-холл» Нынешний сезон является юбилейным для певца. Артист планирует установить личный рекорд по числу концертных программ за год. Для шоу готовится новая сценография и видеоконтент, отсылающий к ключевым моментам жизни и творчества певца. В программе — узнаваемые хиты и редкие композиции.

4. Alessandro Safina с симфоническим оркестром 28 февраля, 18:00; «Янтарь-холл» Итальянский оперный и эстрадный певец, лауреат международных конкурсов известен как артист, объединивший академический вокал с элементами поп-музыки, соула и мюзиклов. В программе вечера прозвучат как классические произведения, так и популярные композиции из эстрадного репертуара.

5. Владимир Пресняков 1 марта, 19:00; дворец спорта «Янтарный» Зрителей ждут узнаваемые хиты в обновлённых аранжировках, которые звучат современно, не теряя авторского почерка артиста. Концерт сочетает энергию живого вокала и потрясающего бенда, новое репертуарное дыхание и редкое для больших площадок ощущение личного контакта со слушателем.

6. «Гудтаймс» 6 марта, 20:00; «Вагонка» «Отцы фитнес-рока» отправляются в тур с презентацией нового альбома. В программе — яркое шоу, любимые песни, зажигательные танцы и сотни сожжённых калорий. «Группа, ставшая легендой при жизни, проехавшая тур длиною в жизнь, группа года по версии «"Нашего радио"», — следует из анонса концерта.

7. «ЛСП» 7 марта, 20:00; «Резиденция королей» Выступление белорусского рэпера и его бенда сопровождает интригующее послание: «Надвигается шторм. Буря, от которой невозможно скрыться. Стихия, которой нельзя не поддаться. Музыка накроет с головой, так что готовься к встрече с вечным, мощным и неизбежным». В 2025 году «ЛСП» выпустили новый альбом «Судный день», уже успевший покорить сердца фанатов.

8. 5sta Family 8 марта, 20:00; «Вагонка» Культовый проект начала 2000-х снова покоряет топ-чарты: «В 2024 году группа получила новую волну популярности во всём мире благодаря фонк-ремиксам, а трек Zachem в переработке от 6YNTHMANE и BAbyBoi набрал более 1 миллиарда прослушиваний на YouTube». Поклонников ждут главные хиты коллектива, а также сеты калининградских диджеев.

9. Therr Maitz 14 марта, 19:30; «Янтарь-холл» Творчество Антона Беляева и его команды объединяет поп-рок, диско-фанк и электронику, приправленные безупречным чувством стиля и музыкальными экспериментами. Каждое выступление Therr Maitz уникально: программа концерта всегда полна неожиданных поворотов — от минималистичной электроники до роскошных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона.

10. «Многоточие» 28 марта, 20:00; клуб «Ялта» Масштабный тур по стране приурочили к важной дате. В 2026 исполняется 25 лет культовому альбому «Жизнь и свобода»: «По версии различных рэп-порталов и изданий, сборник входит в число величайших альбомов русского рэпа». «Песни «Жизнь и свобода» и «Скажи мне брат» являются настоящими гимнами поколения начала нулевых. Хиты «Зачем я нужен тебе», «Когда-нибудь», «Откровенния» поклонники группы знают наизусть и на концертах поют их хором вместе с группой. А песня «В жизни так бывает» стала по-настоящему народной», — рассказывают устроители.

11. «Мельница» 3 апреля, 19:00; «Янтарь-холл» Московский бенд соединяет в своём творчестве фольклорные мотивы с роком, джазом и элементами поп-музыки. В основе песен — кельтские, скандинавские и славянские сюжеты, а также средневековые баллады и сказания. Коллектив привезёт новую программу «Крапива». В сет-лист войдут ключевые хиты группы и три новые композиции.

12. Мари Краймбрери 18 апреля, 19:00; «Резиденция королей» Поклонникам обещают масштабное сценическое представление с бэнгерами и свежими релизами, среди которых «Океан», «Мне так повезло», «Иначе всё это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной», «Случилась осень».

13. «Горшенев: 50 лет» 30 апреля, 19:00; «Янтарь-холл» В насыщенной карьере Алексея Горшенева — 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы» и её успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере TODD, написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальная постановка по Фаусту, дилогия «Душа поэта» и «Смерть поэта» на стихи Есенина, альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу.

14. Neverlove 16 мая, 19:00; клуб «Ялта» За свою короткую, но яркую историю хеви-музыканты перевернули представление о российской тяжёлой музыке, набрав миллионы прослушиваний на стримингах и сформировав армию преданных поклонников. В социальных сетях бенд уже называет 2026 год своей прайм-эрой, а новый тур озаглавили как LAST TOUR.

15. NЮ 17 мая, 20:00; ДС «Янтарный» «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» и другие композиции Юрия Николаенко собрали миллионы прослушиваний и просмотров в сети. Его творчество — смесь лирики, пиано-рока и безудержного рок-н-ролла. В этом году артист готовит для поклонников эксклюзивный сольный концерт. В программе — любимые хиты и музыкальные новинки.

16. The Hatters 31 мая, 20:00; «Резиденция королей» «Безбашенный оркестрик» празднует 10-летие творчества. Бенд «следует заветам цыганского фолк-панка — в их музыке достаточно драйва, лихости, слезливого скрипичного писка и ударов аккордеона», — пишут об артистах. В репертуаре музыкантов найдётся «и надрывный номер о любви, и танцевальный боевик, и щемящая песня о сибирской тоске».

17. Ваня Дмитриенко 5 июня, 19:00; дворец спорта «Янтарный» За его новыми проектами сегодня активно следят не только меломаны, но и пользователи социальных сетей. Песни Дмитриенко становятся вирусными, а музыкальный почерк — всё более зрелым и узнаваемым. После триумфа «Венеры-Юпитера» исполнитель продолжил экспериментировать со звучанием: сингл «Шёлк» закрепил его позиции в чартах 2025 года, а саундтрек «Силуэт» с Аней Пересильд стал самым ожидаемым релизом по версии «Яндекс Музыки».

18. «Звери» 20 июня, 19:00; ДС «Янтарный» Выступление станет частью юбилейного тура: коллектив отмечает 25 лет на сцене и готовит для публики специальную программу. В сет-лист войдут песни, давно закрепившиеся в статусе хитов и символов эпохи: «Всё, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй», а также знаковые композиции из поздних релизов.