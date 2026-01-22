Праздник нон-стоп: когда пройдут самые ожидаемые фестивали 2026-го в Калининграде и области

Калининград любит фестивали — музыкальные, гастрономические, театральные и многие другие. В 2026 году их будет немало — не только в столице региона, но и в области. «Клопс» рассказывает про самые ожидаемые события и проекты.
«Фиштиваль»0+
Главный гастрономический фестиваль весны пройдёт в Зеленоградске ориентировочно с 30 апреля по 3 мая. Какую площадку выберут организаторы, пока неизвестно.
«Русская музыка на Балтике»0+
Фестиваль для любителей классической музыки организует Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова. Запланировано участие исполнителей из России и других стран. Программа начнётся в апреле, а завершается по традиции 12 июня, в День России.
«Башня»0+
Предположительно, фестиваль в драматическом театре пройдёт в мае-июне. В этом году он будет посвящен 80-летию Калининградской области и 150-летию Союза театральных деятелей России.
«Кантата»0+
Ежегодный фестиваль органной и классической музыки в Кафедральном соборе пройдёт с 12 по 16 июня. В 2026 году он, вероятно, также будет посвящен 850-летию города и юбилею области.
«Рок ради жизни»16+
Ежегодный благотворительный фестиваль состоится 14 июня. По предварительной информации, площадкой для него станет улица Портовая в Пионерском.
«Русская Балтика»0+
Фестиваль позиционируется как крупнейшее событие в мире академической музыки. В Кафедральном соборе, Музее Мирового океана, филиале Третьяковской галереи, драмтеатре, филармонии и на других площадках запланированы выступления ведущих российских коллективов. Даты — с 29 июня по 5 июля.
«Бахослужение»0+
Фестиваль, посвящённый творчеству Иоганна Себастьяна Баха, традиционно пройдёт в июле. Точные даты пока не определены, но финальный концерт состоится 28 июля.
«Калининград Сити Джаз»12+
Популярный джазовый open-air с участием российских и зарубежных музыкантов снова состоится в Центральном парке. В этом году он будет принимать гостей 31 июля, 1 и 2 августа.
«Море внутри»0+
Фестиваль современного искусства в Светлогорске в 2026 году будет посвящён городу. Запланированы арт-флешмобы, инсталляции, выставки скульптур, кинопоказы, концерты, лекции и интерактивы. Предварительные даты — 8 и 9 августа.
«Короче»16+
Любимый калининградцами фестиваль короткометражного кино будет проходить с 18 по 23 августа. Площадками для него вновь станут Центральный парк, областной драматический театр и кинотеатр «Заря».
«Территория мира — Территория музыки»6+
Любители классики соберутся на острове Канта в конце августа. У стен Кафедрального собора пройдут концерты под открытым небом. Предварительные даты — с 28 по 30 августа.
«Городской пикник»0+
Стритфуд-фестиваль в Калининграде ждут с 4 по 6 сентября. Организаторы обещают, что в этом году участие в «Пикнике» примут более 60 проектов уличной еды.