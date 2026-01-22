Праздник нон-стоп: когда пройдут самые ожидаемые фестивали 2026-го в Калининграде и области

Калининград любит фестивали — музыкальные, гастрономические, театральные и многие другие. В 2026 году их будет немало — не только в столице региона, но и в области. «Клопс» рассказывает про самые ожидаемые события и проекты.

«Фиштиваль»0+

Главный гастрономический фестиваль весны пройдёт в Зеленоградске ориентировочно с 30 апреля по 3 мая. Какую площадку выберут организаторы, пока неизвестно.

«Русская музыка на Балтике»0+

Фестиваль для любителей классической музыки организует Калининградская областная филармония им. Е. Ф. Светланова. Запланировано участие исполнителей из России и других стран. Программа начнётся в апреле, а завершается по традиции 12 июня, в День России.

«Башня»0+

Предположительно, фестиваль в драматическом театре пройдёт в мае-июне. В этом году он будет посвящен 80-летию Калининградской области и 150-летию Союза театральных деятелей России.

«Кантата»0+

Ежегодный фестиваль органной и классической музыки в Кафедральном соборе пройдёт с 12 по 16 июня. В 2026 году он, вероятно, также будет посвящен 850-летию города и юбилею области.

«Рок ради жизни»16+

Ежегодный благотворительный фестиваль состоится 14 июня. По предварительной информации, площадкой для него станет улица Портовая в Пионерском.