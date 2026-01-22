Реконструкция штурма и день рождения Высоцкого: обзор бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

В ближайшее воскресенье поклонники Владимира Высоцкого будут отмечать день рождения великого барда. Однако это не единственный повод выйти из дома в выходные: в городах области также пройдут реконструкции, выставки и турниры по настольным играм. «Клопс» рассказывает про бесплатные мероприятия уикенда.
Открытие выставки «Местное время»0+
Когда: пятница, 23 января, 18:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
В «Воротах» откроется выставка студентов операторского отделения филиала РГИСИ, мастерская Александра Устинова (Санкт-Петербург). Куратор проекта — Юрий Павлов.
Экспозиция посвящена поиску «местного времени» — понимнанию мира через фотографию. Посетители увидят работы студентов, в которых разные взгляды на одно и то же место создают его портрет в течение лет.
Вход свободный. Выставка будет работать до 15 февраля.
Программа «Вдох глубокий, три-четыре»12+
Когда: пятница, 23 января, 16:00
Где: библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)
В музыкально-поэтической программе, посвящённой дню рождения Владимира Высоцкого, прозвучат знакомые песни и стихи. Исполнять их будет поэт, члена Союза писателей России Вадим Новожилов.
Вход свободный по регистрации.
Встреча «Шедевры мирового балета на экране»16+
Когда: пятница, 23 января, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Искусствовед Екатерина Илюшкина расскажет о шедеврах мирового балета: «Весна священная» и «Свадебка». После краткого обсуждения зрители смогут вместе посмотреть постановку.
Вход свободный.
Программа «Реквием по Высоцкому»12+
Когда: суббота, 24 января, 15:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)
Литературно-музыкальная программа будет посвящена 88-летию со дня рождения актёра театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого.
Ольга Кошелева расскажет о последних годах его жизни. За музыкальное сопровождение будут отвечать Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнёва и дуэт «Музыка души». Любовь Маркова и Ольга Кошелева представят свои стихи, а произведения других авторов прочитают Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх.В завершение желающие смогут принять участие в открытом микрофоне.
Вход свободный.
Турнир по настольной игре «UNO»0+
Когда: суббота, 24 января, 16:00
Где: молодёжный клуб «Райдер плюс» (Куйбышева, 91А)
На турнире по настольной игре «UNO» участников ждёт возможность проявить тактику и стратегию, а также почувствовать настоящий командный дух. Лучший игрок получит приятный подарок.
Можно приходить командами или поодиночке — организаторы распределят участников по группам. Вход свободный, участие бесплатное.
Реконструкция боя «Штурм Лабиау»0+
Когда: суббота, 25 января, 12:00
Где: территория исторической пивоварни Бланкенштайн (Полесск, Рабочая, 5)
В Полесске пройдёт традиционная реконструкция эпизода уличного боя штурма Лабиау. В программе — выступление лучших реконструкторов области, выставки, мастер-классы, полевая кухня и тематическая ярмарка.
Вход свободный. Волонтёров приглашают помочь в организации.