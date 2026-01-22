Реконструкция штурма и день рождения Высоцкого: обзор бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

Фото: архив «Клопс»

В ближайшее воскресенье поклонники Владимира Высоцкого будут отмечать день рождения великого барда. Однако это не единственный повод выйти из дома в выходные: в городах области также пройдут реконструкции, выставки и турниры по настольным играм. «Клопс» рассказывает про бесплатные мероприятия уикенда.

Открытие выставки «Местное время»0+ Когда: пятница, 23 января, 18:00 Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61) В «Воротах» откроется выставка студентов операторского отделения филиала РГИСИ, мастерская Александра Устинова (Санкт-Петербург). Куратор проекта — Юрий Павлов. Экспозиция посвящена поиску «местного времени» — понимнанию мира через фотографию. Посетители увидят работы студентов, в которых разные взгляды на одно и то же место создают его портрет в течение лет. Вход свободный. Выставка будет работать до 15 февраля.

Программа «Вдох глубокий, три-четыре»12+ Когда: пятница, 23 января, 16:00 Где: библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) В музыкально-поэтической программе, посвящённой дню рождения Владимира Высоцкого, прозвучат знакомые песни и стихи. Исполнять их будет поэт, члена Союза писателей России Вадим Новожилов. Вход свободный по регистрации.

Встреча «Шедевры мирового балета на экране»16+ Когда: пятница, 23 января, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Искусствовед Екатерина Илюшкина расскажет о шедеврах мирового балета: «Весна священная» и «Свадебка». После краткого обсуждения зрители смогут вместе посмотреть постановку. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Программа «Реквием по Высоцкому»12+ Когда: суббота, 24 января, 15:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Литературно-музыкальная программа будет посвящена 88-летию со дня рождения актёра театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. Ольга Кошелева расскажет о последних годах его жизни. За музыкальное сопровождение будут отвечать Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнёва и дуэт «Музыка души». Любовь Маркова и Ольга Кошелева представят свои стихи, а произведения других авторов прочитают Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх.В завершение желающие смогут принять участие в открытом микрофоне. Вход свободный.

Турнир по настольной игре «UNO»0+ Когда: суббота, 24 января, 16:00 Где: молодёжный клуб «Райдер плюс» (Куйбышева, 91А) На турнире по настольной игре «UNO» участников ждёт возможность проявить тактику и стратегию, а также почувствовать настоящий командный дух. Лучший игрок получит приятный подарок. Можно приходить командами или поодиночке — организаторы распределят участников по группам. Вход свободный, участие бесплатное.