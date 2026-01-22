Статья

Реконструкция штурма и день рождения Высоцкого: обзор бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшее воскресенье поклонники Владимира Высоцкого будут отмечать день рождения великого барда. Однако это не единственный повод выйти из дома в выходные: в городах области также пройдут реконструкции, выставки и турниры по настольным играм. «Клопс» рассказывает про бесплатные мероприятия уикенда.

Открытие выставки «Местное время»0+

Когда: пятница, 23 января, 18:00

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)

В «Воротах» откроется выставка студентов операторского отделения филиала РГИСИ, мастерская Александра Устинова (Санкт-Петербург). Куратор проекта — Юрий Павлов.

Экспозиция посвящена поиску «местного времени» — понимнанию мира через фотографию. Посетители увидят работы студентов, в которых разные взгляды на одно и то же место создают его портрет в течение лет.

Вход свободный. Выставка будет работать до 15 февраля.

Программа «Вдох глубокий, три-четыре»12+

Когда: пятница, 23 января, 16:00

Где: библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)

В музыкально-поэтической программе, посвящённой дню рождения Владимира Высоцкого, прозвучат знакомые песни и стихи. Исполнять их будет поэт, члена Союза писателей России Вадим Новожилов.

Вход свободный по регистрации.

Встреча «Шедевры мирового балета на экране»16+

Когда: пятница, 23 января, 18:30

Где:  Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Искусствовед Екатерина Илюшкина расскажет о шедеврах мирового балета: «Весна священная» и «Свадебка». После краткого обсуждения зрители смогут вместе посмотреть постановку.

Вход свободный. 

Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Программа «Реквием по Высоцкому»12+

Когда: суббота, 24 января, 15:00

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39)

Литературно-музыкальная программа будет посвящена 88-летию со дня рождения актёра театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. 

Ольга Кошелева расскажет о последних годах его жизни. За музыкальное сопровождение будут отвечать Владимир Борзов, Оксана Жигулина, Вадим Новожилов, Людмила Селезнёва и дуэт «Музыка души». Любовь Маркова и Ольга Кошелева представят свои стихи, а произведения других авторов прочитают Татьяна Слещенкова и Нэля Полюх.В завершение желающие смогут принять участие в открытом микрофоне.

Вход свободный. 

Турнир по настольной игре «UNO»0+

Когда: суббота, 24 января, 16:00

Где: молодёжный клуб «Райдер плюс» (Куйбышева, 91А)

На турнире по настольной игре «UNO» участников ждёт возможность проявить тактику и стратегию, а также почувствовать настоящий командный дух. Лучший игрок получит приятный подарок. 

Можно приходить командами или поодиночке — организаторы распределят участников по группам. Вход свободный, участие бесплатное.

Реконструкция боя «Штурм Лабиау»0+

Когда: суббота, 25 января, 12:00

Где: территория исторической пивоварни Бланкенштайн (Полесск, Рабочая, 5)

В Полесске пройдёт традиционная реконструкция эпизода уличного боя штурма Лабиау. В программе — выступление лучших реконструкторов области, выставки, мастер-классы, полевая кухня и тематическая ярмарка.

Вход свободный. Волонтёров приглашают помочь в организации.

