Жители Гусева обеспокоены судьбой демонтированного памятника Кристионасу Донелайтису

С перекрёстка улиц Победы и Железнодорожной в Гусеве в конце прошлого года убрали бюст литовского поэта и пастора XVIII века Кристионаса Донелайтиса. Судьбой памятника обеспокоены местные жители. «Клопс» поговорил о судьбе скульптуры с активистами и администрацией города.

В декабре 2025 года памятник Донелайтису, который почти двадцать лет был частью городского пейзажа, закрыли баннером с сообщением о начале реставрационных работ. Вскоре после этого бюст демонтировали. Теперь местные жители переживают, что на место он уже не вернётся.

Официально памятник увезли на реставрацию. Но, по словам одного из активистов, заключения, в котором было бы зафиксировано аварийное состояние бюста, общественность так и не увидела, несмотря на соответствующие запросы.

Памятник не является объектом культурного наследия. «Фактически, он просто принадлежит городу. И администрация может решать его судьбу, как захочет», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом общественник.

Споры вокруг памятника, по словам собеседника «Клопс», велись с момента его установки. В сентябре 2025 года депутат Законодательного собрания Калининградской области Максим Буланов вновь заявил, что на месте памятника Донелайтису нужно установить монумент героям СВО.

Сторонники этой идеи аппелируют не только к литовскому происхождению поэта, но и к его портрету, поскольку прижизненных изображений Донелайтиса не сохранилось. Авторы бюста, Николай Тищенко и Виталий Хвалей, ориентировались на останки литератора, захороненные в Калининградской области.

«Бюст был воссоздан не на основании портретов. Его восстановили по останкам после раскопок, которые проводились в 1997 году под мемориальной кирхой», — объясняют активисты.