Халява, приди: какие учреждения в Калининграде можно бесплатно посетить в День студента

25 января в России отмечают двойной праздник: Татьянин день, посвящённый святой Татиане Римской, и День российского студенчества. Традиционно с этой датой связаны скидки и акции. «Клопс» рассказывает, какие учреждения можно будет посетить по особым правилам.

Калининградский областной историко-художественный музей

25 января музей открывает бесплатный вход для студентов-очников и всех Татьян. Первым необходимо будет предъявить в кассе студенческий билет, а вторым — документ, удостверяющий личность.

Акция действует во всех объектах КОИХМ: «Форт №5», «Бункер» и Литературный музей в Чистых прудах.

Кроме того, в этот день все посетители могут бесплатно принять участие в тематических экскурсиях. Нужно только приобрести входной билет (для студентов и Татьян вход свободный).

В 12:00 проходит исторический экскурс «Кёнигсберг-45. Последний штурм» на трёхмерной панораме. В 13:00 начинается кураторская прогулка «Древние воины Янтарного края».

Музей янтаря

Бесплатно посетить выставки смогут Татьяны (при предъявлении документа, подтверждающего личность) и студенты любых отделений (со студенческим билетом).