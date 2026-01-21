Статья

Халява, приди: какие учреждения в Калининграде можно бесплатно посетить в День студента

14:20
Автор:
Музеи
Халява, приди: какие учреждения в Калининграде можно бесплатно посетить в День студента - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

25 января в России отмечают двойной праздник: Татьянин день, посвящённый святой Татиане Римской, и День российского студенчества. Традиционно с этой датой связаны скидки и акции. «Клопс» рассказывает, какие учреждения можно будет посетить по особым правилам.

Калининградский областной историко-художественный музей

25 января музей открывает бесплатный вход для студентов-очников и всех Татьян. Первым необходимо будет предъявить в кассе студенческий билет, а вторым — документ, удостверяющий личность.

Акция действует во всех объектах КОИХМ: «Форт №5», «Бункер» и Литературный музей в Чистых прудах. 

Кроме того, в этот день все посетители могут бесплатно принять участие в тематических экскурсиях. Нужно только приобрести входной билет (для студентов и Татьян вход свободный). 

  1. В 12:00 проходит исторический экскурс «Кёнигсберг-45. Последний штурм» на трёхмерной панораме. 
  2. В 13:00 начинается кураторская прогулка «Древние воины Янтарного края».

Музей янтаря

Бесплатно посетить выставки смогут Татьяны (при предъявлении документа, подтверждающего личность) и студенты любых отделений (со студенческим билетом).

Халява, приди: какие учреждения в Калининграде можно бесплатно посетить в День студента - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Калининградский музей изобразительных искусств

Все Татьяны смогут бесплатно посетить выставки музея при предъявлении документа, подтверждающего личность. 

Владельцы Пушкинской карты смогут по одному билету осмотреть все экспозиции, включая временные и постоянные. Бесплатный вход распространяется на временные выставки «Щелкунчик и другие новогодние истории», «Герои России: от Куликовской битвы до современности» и «Театр скульптуры».

«Дом китобоя»

Музей предоставляет бесплатный вход для студентов при предъявлении студенческого билета. 

Парк «Юность»

25 января на аттракционах парка действует акция: при покупке одного билета могут кататься вдвоём все Татьяны и студенты. 

Для участия необходимо предъявить кассиру документ, подтверждающий имя (для Татьян) или студенческий билет. Акция распространяется на все  аттракционы, за исключением «Солнышко», «Летающие драконы», «Чайная пара», «Автодром» и катка. 

6 385