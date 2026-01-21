От Rainbow до Deep Purple: легенда хард-рока Джо Линн Тёрнер выступит в Светлогорске в рамках мирового турне

В театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 16 июля, выступит американский вокалист и гитарист Джо Линн Тёрнер. Вместе со своим бендом музыкант представит новую программу Babylon в рамках мирового турне. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Имя Джо Линн Тёрнера занимает особое место в истории рок-музыки. Его голос знаком поклонникам Deep Purple и Rainbow — коллективов, определивших звучание хард-рока конца XX века. Именно с Тёрнером Rainbow добились широкого успеха в США, а песня Stone Cold и другие хиты попали в топы американских радиочартов и ротацию MTV.

Нынешняя программа объединяет материал разных этапов карьеры артиста — от культовых композиций до поздних работ и треков из нового альбома Belly of the Beast, вышедшего в 2024 году и вызвавшего заметный резонанс в рок-сообществе.

За плечами музыканта — участие в проектах Fandango, сотрудничество с Ингви Мальмстином, запись альбома Slaves and Masters с Deep Purple, а также многочисленные совместные и сольные работы. Его концерты известны неповторимой энергетикой: «публика ревёт от восторга, подпевает и танцует. Великолепный и гармоничный вокал, хиты легендарных групп, незабываемая атмосфера...»

Начало в 19:30. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише». Доступна фан-зона: в продаже всего 100 билетов.