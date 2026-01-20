Первый домашний матч в 2026 году: «Балтика» сыграет против «Зенита» в Калининграде

Во вторник, 3 марта, калининградская «Балтика» проведёт первый в 2026 году домашний матч. Соперником станет петербургский «Зенит» — команды встретятся на поле стадиона «Ростех Арена». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
«Балтика» — «Зенит»
3 мар 19:00 3 марта 2026 г., 19:00
Ростех Арена
Игра пройдёт в рамках второго этапа четвертьфинала Кубка России. Для балтийцев это будет принципиальное возвращение к домашним трибунам после зимней паузы, а для болельщиков — возможность увидеть противостояние с одним из самых титулованных клубов страны.
Поединок стартует в 19:00. За пять дней до этого клубы встретятся в Санкт-Петербурге.
Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».