Первый домашний матч в 2026 году: «Балтика» сыграет против «Зенита» в Калининграде

Во вторник, 3 марта, калининградская «Балтика» проведёт первый в 2026 году домашний матч. Соперником станет петербургский «Зенит» — команды встретятся на поле стадиона «Ростех Арена». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Игра пройдёт в рамках второго этапа четвертьфинала Кубка России. Для балтийцев это будет принципиальное возвращение к домашним трибунам после зимней паузы, а для болельщиков — возможность увидеть противостояние с одним из самых титулованных клубов страны.

Поединок стартует в 19:00. За пять дней до этого клубы встретятся в Санкт-Петербурге.

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».