Любовь, месть и головокружительные повороты судьбы: в Калининграде покажут мюзикл о таинственном артисте

В калининградском Дворце культуры железнодорожников в понедельник, 9 марта, представят мюзикл «Мистер Икс» по мотивам легендарной оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

По сюжету, появление новой цирковой звезды интригует великосветскую публику: таинственный артист всегда выступает в маске и исключительно под псевдонимом Мистер Икс. Его лица никто не должен видеть — таковы условия контракта.

Молодая вдова и наследница огромного состояния Теодора Вердье заинтересована личностью главного героя и приходит в цирк только на его выступления. От девушки без ума барон де Кровильяк — он предлагает возлюбленной руку и сердце, но в который раз получает отказ. Желая отомстить, де Кровильяк надоумливает Мистера Икс познакомиться с Теодорой под именем графа Анри де Шатонеф.

Согласившись, Мистер Икс не может устоять перед искушением видеть любимую женщину и говорить с нею. На праздник за кулисами герой приходит без маски. Теодора не сводит глаз с Анри. План барона начинает осуществляться.

«Героев оперетты ждут головокружительные повороты судьбы и — как это принято в оперетте — счастливый конец!» — следует из описания.

В спектакле принимают участие артисты

Московского академического театра оперетты,

Московского музыкального театра «Геликон-опера»,

Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» и других.

На сцену выйдут народные артисты РФ Елена Ионова и Вадим Заплечный, заслуженный артист России Пётр Борисенко, лауреаты международных конкурсов Ольга Белохвостова, Зинаида Скворцова, Елена Соколова, Анна Чернова, Вадим Панфилов, Кирилл Панфилов, Евгений Кравченко и другие. Автор сценической редакции и режиссёр — заслуженный артист РФ, солист театра «Московская оперетта» Пётр Борисенко.