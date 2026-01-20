Статья

1 февраля в Янтарном состоится традиционный «Марш жизни», посвящённый памяти узников нацизма

12:52
Автор:
Анонсы
1 февраля в Янтарном состоится традиционный «Марш жизни», посвящённый памяти узников нацизма - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В воскресенье, 1 февраля, в Калининградской области пройдёт традиционный «Марш жизни». Мероприятие посвящено памяти узников концлагеря Штутгоф, погибших в районе Янтарного. Акцию организует местная еврейская община. 

Участники ежегодно проходят часть маршрута, который в 1945 году пришлось преодолеть узникам лагеря — в основном женщинам и детям. Шествие начинается в 11:00 у братской могилы в посёлке Русское, заканчивается — у памятника жертвам марша смерти в Янтарном. В 13:00 там стартует официальная часть мероприятия.

Организаторы подчёркивают, что акция задумана как живое напоминание о цене человеческой жизни и символ стремления к тому, чтобы подобное больше не повторялось.

Предварительная регистрация не требуется, участвовать в «Марше  жизни» могут все желающие. 

«Клопс» рассказывал о пяти тысячах узников Штутгофа, из которых выжили только 15.

454