1 февраля в Янтарном состоится традиционный «Марш жизни», посвящённый памяти узников нацизма

В воскресенье, 1 февраля, в Калининградской области пройдёт традиционный «Марш жизни». Мероприятие посвящено памяти узников концлагеря Штутгоф, погибших в районе Янтарного. Акцию организует местная еврейская община.

Участники ежегодно проходят часть маршрута, который в 1945 году пришлось преодолеть узникам лагеря — в основном женщинам и детям. Шествие начинается в 11:00 у братской могилы в посёлке Русское, заканчивается — у памятника жертвам марша смерти в Янтарном. В 13:00 там стартует официальная часть мероприятия.

Организаторы подчёркивают, что акция задумана как живое напоминание о цене человеческой жизни и символ стремления к тому, чтобы подобное больше не повторялось.

Предварительная регистрация не требуется, участвовать в «Марше жизни» могут все желающие.