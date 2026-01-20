Спящий Амур предстал перед гостями и намекнул на обновление экспозиции в калининградском Музее янтаря (фото)

Постоянная экспозиция музея янтаря пополнилась новыми экспонатами. Теперь в витринах археологического отдела можно увидеть предметы, связанные с эпохой Римской империи. Подробности «Клопс» рассказали в пресс-службе музея.
В обновлённой витрине представлены фигура отдыхающего Амура и несколько янтарных колец. Копия скульптуры была выполнена в 1995 году петербургским мастером Александром Журавлёвым. Оригинал, датируемый II–III веками нашей эры, хранится в Римско-германском музее в Кёльне.
Как пояснила пресс-секретарь музея Светлана Барон, экспонат уже демонстрировался ранее: «После 2021 года его убирали в фонды, чтобы показать новые находки археологов. Сейчас эти экспонаты вернули в витрины».
В музее добавили, что Амур вновь предстал перед гостями в рамках работы по обновлению раздела «Янтарь в древних культурах».
Кроме Амура в витрину вернулись копии древних янтарных колец. Одно из них украшено женской головкой, второе — овальным щитком, а третье — изображением спящего Амура. Оригиналы хранятся в музеях Италии и в Австрии. Все представленные реплики выполнил Александр Журавлёв в 1995 году.
Оригиналы таких колец в основном происходят из римских погребений. Учёные считают, что украшения использовали как подношения богам подземного мира.
Поэтому они покрыты загробными символами: собака трактуется как страж могилы, лев — как знак победы над смертью, Амур — как предвестник перехода в иной мир.
Кольца с женскими головками могли изображать предков, покровителей или представительниц знатных родов. Встречаются и гладкие формы, относящиеся к более массовому и доступному производству.
Как калининградский янтарь связан с Древним Римом? В античное время одна из его разновидностей — сукцинит — поступала с побережья Балтики в Аквилею — крупный торговый центр Адриатики на территории современного Триеста (Италия). Изделия из него были популярны около трёх столетий, начиная с I века до нашей эры. Во II веке нашей эры вторжение готов в Южную Европу нарушило торговые маршруты, и производство резных изделий из янтаря в Средиземноморье практически прекратилось.
