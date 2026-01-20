Спящий Амур предстал перед гостями и намекнул на обновление экспозиции в калининградском Музее янтаря (фото)

Постоянная экспозиция музея янтаря пополнилась новыми экспонатами. Теперь в витринах археологического отдела можно увидеть предметы, связанные с эпохой Римской империи. Подробности «Клопс» рассказали в пресс-службе музея.

В обновлённой витрине представлены фигура отдыхающего Амура и несколько янтарных колец. Копия скульптуры была выполнена в 1995 году петербургским мастером Александром Журавлёвым. Оригинал, датируемый II–III веками нашей эры, хранится в Римско-германском музее в Кёльне.

Как пояснила пресс-секретарь музея Светлана Барон, экспонат уже демонстрировался ранее: «После 2021 года его убирали в фонды, чтобы показать новые находки археологов. Сейчас эти экспонаты вернули в витрины».

В музее добавили, что Амур вновь предстал перед гостями в рамках работы по обновлению раздела «Янтарь в древних культурах».