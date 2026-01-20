В одном из муниципалитетов Калининградской области собираются выпустить книгу «Книгу Памяти» о ветеранах

В Мамоново начали работу над «Книгой Памяти», которая будет посвящена участникам Великой Отечественной войны. Авторы проекта хотят собрать в одном месте сведения обо всех ветеранах, живших и похороненных на территории муниципалитета. Подробности «Клопс» уточнил у сотрудника городского музея Константина Косенкова.

Начало работы над книгой решили приурочить в 80-летию со дня образования Калининградской области. «Этим вопросом, конечно, занимались и ранее, но сегодня назрела необходимость упорядочить весь имеющийся корпус знаний по данной теме, актуализировать их и каталогизировать», — считают авторы идеи.

В фондах мамоновского музея уже есть книга о местных ветеранах, которая охватывает период с 1945 по 1995 год. Как пояснил сотрудник музея Константин Косенков, её издали, когда многие ветераны ещё были живы — но спустя двадцать лет собранная информация, к сожалению, потерла актуальность.

Теперь авторам идеи предстоит проверить и уточнить старые данные, а также собрать истории ветеранов, которые по каким-то причинам в книгу не попали.