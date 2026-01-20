В одном из муниципалитетов Калининградской области собираются выпустить книгу «Книгу Памяти» о ветеранах

В Мамоново начали работу над «Книгой Памяти», которая будет посвящена участникам Великой Отечественной войны. Авторы проекта хотят собрать в одном месте сведения обо всех ветеранах, живших и похороненных на территории муниципалитета. Подробности «Клопс» уточнил у сотрудника городского музея Константина Косенкова.
Начало работы над книгой решили приурочить в 80-летию со дня образования Калининградской области. «Этим вопросом, конечно, занимались и ранее, но сегодня назрела необходимость упорядочить весь имеющийся корпус знаний по данной теме, актуализировать их и каталогизировать», — считают авторы идеи.
В фондах мамоновского музея уже есть книга о местных ветеранах, которая охватывает период с 1945 по 1995 год. Как пояснил сотрудник музея Константин Косенков, её издали, когда многие ветераны ещё были живы — но спустя двадцать лет собранная информация, к сожалению, потерла актуальность.
Теперь авторам идеи предстоит проверить и уточнить старые данные, а также собрать истории ветеранов, которые по каким-то причинам в книгу не попали.
По словам Константина Косенкова, сейчас проект находится на начальной стадии. В каком виде выйдет книга, также ещё не известно. Сотрудники музея не исключают, что её могут издать в формате альбома или каталога.
«Что-то издавать — это идеальное видение итогового результата, но сами мы, как учреждение, вряд ли что-либо издадим — только при поддержке и содействии нашего учредителя, администрации города», — объяснил он и добавил, что с властями проект ещё не обсуждали.
Музей обращается к местным жителям с просьбой предоставить сведения о ветеранах, живших на в Мамоновском округе. Передать информацию можно через культурные учреждения, библиотеку, администрацию города или напрямую в музей.
