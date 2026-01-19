Пора выносить ёлку: куда сдать живые и искусственные деревья, если они уже отслужили своё

Новогодние каникулы закончились, и украшения пора убирать. Но куда девать отслужившие своё праздничные ели? «Клопс» собрал советы экспертов.
Искусственные ели
Искусственные деревья почти не подлежат переработке. Единственный вариант — выбросить дерево как обычный мусор.
«В России, как, впрочем, и в остальном мире, не налажена их (искусственных елей — ред.) переработка. То есть, даже если у вашего дома есть контейнер, предназначенный для пластика, искусственную ёлку придётся отправить не в него, а к обычным, несортируемым отходам», — цитирует Роскачество Дмитрия Нестерова из программы «Ноль отходов».
Есть и другой вариант: отдавать ель на повторное использование — например, пожертвовать школе или благотворительной организации.
Нередко старые ёлочные ветки нужны для хэнд-мейда. В этом случае ими могут заинтересоваться кружки рукоделия или художественные школы.
Натуральные ели
«Если живую ель просто отправить на свалку, то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. <...> В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях: мёртвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов», — считает юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Власти Калининграда и других городов области также неоднократно просили жителей не выкидывать ели куда придётся. В регионе до 31 января работают специальные пункты, куда можно сдать ненужное дерево.
«При сдаче елей убедитесь, что на ветках не осталось мишуры, гирлянд и ёлочных игрушек. Это важно, ведь все собранные со спецплощадок новогодние красавицы будут направлены на переработку на производственные мощности в Полесский район, где их измельчат в щепу для дальнейшего применения в удобрении почвы», — напоминает региональный оператор по обращению с отходами.
Пункты приёма:
- Калининград — улицы Панина, Интернациональная и Мариупольская (на парковках около ТЦ);
- Багратионовск — улица Пограничная, 92 или улица Иркутско-Пинской дивизии, 15;
- Балтийск — улица В. Дубинина, 7а (МБУ «Благоустройство»);
- Гвардейск — улица Красноармейская, 24;
- Знаменск — улица Советская, 2;
- Гурьевск — улица Заречная, 4а;
- Гусев — улица Победы, 4;
- Зеленоградск — улица Тургенева (ориентир — дом №13);
- Краснознаменск — улица Почтовая, 10;
- Ладушкин — улица Садовая, 1;
- Мамоново — улица Удовиченко, 6, или Октябрьская, 22;
- Неман — улица Советская, 2 или Победы (дома №39, 34 и 35);
- Нестеров — улица Октябрьская (ориентир — магазин «Светофор»);
- Озёрск — улица Пограничная, 36;
- Пионерский — площадка для КГО;
- Полесск — улица Вокзальная (ориентир — дом№ 6);
- Светлый — улица Калинина, Пионерская, 30 или Пригородная, 42;
- Светлогорск — улица Прохладная, 3а;
- Приморье — Балтийский проспект, 7а;
- Донское — улица Садовая, 10;
- Славск — улица Новая, 12;
- Советск — уллица Чапаева (МБУ «Благоустройство»);
- Черняховск — улица Тухаческого, 4;
- Янтарный — улица Лесная, 2, 2а;
Власти Зеленоградска призвали не выкидывать новогодние ёлки после праздников соседям под окна.