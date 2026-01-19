Статья

Пора выносить ёлку: куда сдать живые и искусственные деревья, если они уже отслужили своё

13:01
Автор:
Городские праздники Памятные и праздничные даты
Пора выносить ёлку: куда сдать живые и искусственные деревья, если они уже отслужили своё - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Новогодние каникулы закончились, и украшения пора убирать. Но куда девать отслужившие своё праздничные ели? «Клопс» собрал советы экспертов.

Искусственные ели

Искусственные деревья почти не подлежат переработке. Единственный вариант — выбросить дерево как обычный мусор.

«В России, как, впрочем, и в остальном мире, не налажена их (искусственных елей — ред.) переработка. То есть, даже если у вашего дома есть контейнер, предназначенный для пластика, искусственную ёлку придётся отправить не в него, а к обычным, несортируемым отходам», — цитирует Роскачество Дмитрия Нестерова из программы «Ноль отходов».

Есть и другой вариант: отдавать ель на повторное использование — например, пожертвовать школе или благотворительной организации. 

Нередко старые ёлочные ветки нужны для хэнд-мейда. В этом случае ими могут заинтересоваться кружки рукоделия или художественные школы.

Пора выносить ёлку: куда сдать живые и искусственные деревья, если они уже отслужили своё - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Натуральные ели

«Если живую ель просто отправить на свалку, то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. <...> В лесу деревья тоже умирают и падают, но в естественной среде разложение происходит при других условиях: мёртвая древесина становится не городским мусором, а питательной средой для роста новых растений и организмов», — считает юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Власти Калининграда и других городов области также неоднократно просили жителей не выкидывать ели куда придётся. В регионе до 31 января работают специальные пункты, куда можно сдать ненужное дерево. 

«При сдаче елей убедитесь, что на ветках не осталось мишуры, гирлянд и ёлочных игрушек. Это важно, ведь все собранные со спецплощадок новогодние красавицы будут направлены на переработку на производственные мощности в Полесский район, где их измельчат в щепу для дальнейшего применения в удобрении почвы», — напоминает региональный оператор по обращению с отходами.

Пункты приёма: 

  1. Калининград — улицы Панина, Интернациональная и Мариупольская (на парковках около ТЦ);
  2. Багратионовск — улица Пограничная, 92 или улица Иркутско-Пинской дивизии, 15;
  3. Балтийск — улица В. Дубинина, 7а (МБУ «Благоустройство»);
  4. Гвардейск — улица Красноармейская, 24;
  5. Знаменск — улица Советская, 2;
  6. Гурьевск — улица Заречная, 4а;
  7. Гусев — улица Победы, 4;
  8. Зеленоградск — улица Тургенева (ориентир — дом №13);
  9. Краснознаменск — улица Почтовая, 10;
  10. Ладушкин — улица Садовая, 1;
  11. Мамоново — улица Удовиченко, 6, или Октябрьская, 22;
  12. Неман — улица Советская, 2 или Победы (дома №39, 34 и 35);
  13. Нестеров — улица Октябрьская (ориентир — магазин «Светофор»);
  14. Озёрск — улица Пограничная, 36;
  15. Пионерский — площадка для КГО;
  16. Полесск — улица Вокзальная (ориентир — дом№ 6);
  17. Светлый — улица Калинина, Пионерская, 30 или Пригородная, 42;
  18. Светлогорск — улица Прохладная, 3а;
  19. Приморье — Балтийский проспект, 7а;
  20. Донское — улица Садовая, 10;
  21. Славск — улица Новая, 12;
  22. Советск — уллица Чапаева (МБУ «Благоустройство»);
  23. Черняховск — улица Тухаческого, 4;
  24. Янтарный — улица Лесная, 2, 2а;

