Пора выносить ёлку: куда сдать живые и искусственные деревья, если они уже отслужили своё

Новогодние каникулы закончились, и украшения пора убирать. Но куда девать отслужившие своё праздничные ели? «Клопс» собрал советы экспертов.

Искусственные ели

Искусственные деревья почти не подлежат переработке. Единственный вариант — выбросить дерево как обычный мусор.

«В России, как, впрочем, и в остальном мире, не налажена их (искусственных елей — ред.) переработка. То есть, даже если у вашего дома есть контейнер, предназначенный для пластика, искусственную ёлку придётся отправить не в него, а к обычным, несортируемым отходам», — цитирует Роскачество Дмитрия Нестерова из программы «Ноль отходов».

Есть и другой вариант: отдавать ель на повторное использование — например, пожертвовать школе или благотворительной организации.

Нередко старые ёлочные ветки нужны для хэнд-мейда. В этом случае ими могут заинтересоваться кружки рукоделия или художественные школы.