«Звери» отметят 25-летие большим концертом в Калининграде

В калининградском дворце спорта «Янтарный» в субботу, 20 июня, пройдёт большой концерт группы «Звери». Выступление станет частью юбилейного тура: коллектив отмечает 25 лет на сцене и готовит для публики специальную программу. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В сет-лист войдут песни, давно закрепившиеся в статусе хитов и символов эпохи: «Всё, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй», а также знаковые композиции из поздних релизов. За четверть века группа выпустила девять полноформатных альбомов и шесть EP, многие треки годами удерживались в верхних строчках российских чартов. Последний LP, «Фолк», вышел в сентябре.

Коллектив был создан в 2000 году Романом Билыком, известным как Рома Зверь. За годы работы группа неоднократно получала ключевые музыкальные награды: премию MTV Россия, звание «Лучший исполнитель России» по версии MTV Europe Music Awards и девять раз — титул лучшей рок-группы по версии «Муз-ТВ». Концертные туры «Зверей» традиционно растягивались на два года и собирали полные залы.

Начало концерта — в 19:00. Билеты без наценки доступны на «Клопс Афише».