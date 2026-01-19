СОБР на Балтике: стоит ли смотреть сериал про спецназ, снятый в Калининградской области

На «Пятом канале» состоялась премьера выездных эпизодов сериала «Наш спецназ»16+, снятых в Калининградской области. Шоу рассказывает о сотрудниках петербургского СОБРа, которые борются с хитроумными преступниками. «Клопс» узнал подробности.
Главные герои выездных серий, как и всего проекта — участники группы «Трефы». После операции в морском порту Санкт-Петербурга, где был ликвидирован опасный преступник по кличке Гольф, отряд отправляется по его следам в Калининград. В телефоне бандита обнаружены билеты в Светлый — там спецназ планирует выйти на преступную сеть.
Командир «Трефов» Илья Фомин (Сергей Горобченко) под видом Гольфа заселяется в гостиницу, но внезапно бойцы местного СОБРа погибают в жестокой перестрелке. Их петербургские коллеги оказываются один на один с противником.
В калининградских сериях зрителей ждут побеги из тюрьмы, поиски сокровищ и даже съёмки художественного фильма. Параллельно разворачиваются семейные истории: например, жена снайпера Сергея Богатова (Никита Чеканов) прилетает в Калининград, чтобы поддержать мужа после тяжёлого ранения.
Калининградские серии снял Семён Копылов по сценарию Андрея Ларикова («Шеф. Мужская работа»18+, «Карпов»18+, «Такси под прикрытием»18+).
Киногруппа работала в живописных локациях Калининграда, Светлогорска, Балтийска и Янтарного. Всего в регионе снято восемь эпизодов по 40 минут, и первые четыре уже доступны зрителям. Они называются «Наш спецназ. Калининград. Фотография на память» и «Наш спецназ. Калининград. Эскадрон». Когда выйдут остальные, пока неизвестно.
Зрители, которым проект понравился, в комментариях хвалят красивые пейзажи, драматичный сюжет и игру актёров. Однако не обошлось без критики: больше всего претензий вызывает постановка боевых сцен, а также отсутствие харизматичных персонажей, полюбившихся фанатам в петербургских сериях.
В среднем поклонники высоко оценили выездные эпизоды: согласно голосованию на сайте «Кино-Театр.ру», при невысоких ожиданиях (5,8 из 10) шоу получило хороший рейтинг — 8,5 из 10.
Двое юных актёров из Калининграда приняли участие в съёмках сериала «Наш спецназ».