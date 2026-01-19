СОБР на Балтике: стоит ли смотреть сериал про спецназ, снятый в Калининградской области

На «Пятом канале» состоялась премьера выездных эпизодов сериала «Наш спецназ»16+, снятых в Калининградской области. Шоу рассказывает о сотрудниках петербургского СОБРа, которые борются с хитроумными преступниками. «Клопс» узнал подробности.

Главные герои выездных серий, как и всего проекта — участники группы «Трефы». После операции в морском порту Санкт-Петербурга, где был ликвидирован опасный преступник по кличке Гольф, отряд отправляется по его следам в Калининград. В телефоне бандита обнаружены билеты в Светлый — там спецназ планирует выйти на преступную сеть.

Командир «Трефов» Илья Фомин (Сергей Горобченко) под видом Гольфа заселяется в гостиницу, но внезапно бойцы местного СОБРа погибают в жестокой перестрелке. Их петербургские коллеги оказываются один на один с противником.

В калининградских сериях зрителей ждут побеги из тюрьмы, поиски сокровищ и даже съёмки художественного фильма. Параллельно разворачиваются семейные истории: например, жена снайпера Сергея Богатова (Никита Чеканов) прилетает в Калининград, чтобы поддержать мужа после тяжёлого ранения.