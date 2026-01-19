В Калининграде стартует проект, посвящённый евангельским христианам на службе России

7 февраля в Калининградской области пройдёт встреча на тему «Евангельские христиане на службе России». Это мероприятие — часть большого проекта, посвящённого сохранению исторической памяти. Подробности «Клопс» рассказали организаторы.

Авторы проекта хотят рассказать о роли, которую сыграли евангельские христиане в истории страны, жизни общества и ратных победах. Речь пойдёт о Первой и Второй мировых войнах, а особое внимание будет уделено Восточно-Прусской операции.

Вход на открытие выставки свободный. Организаторы обещают, что оно будет интересно тем, кого волнует история страны, культура, вопросы веры и общественной службы.

Встреча станет частью большого просветительского проекта «Евангельские христиане на службе России», который реализуется через выставки и лекции. В его основе — архивные документы, исследования и свидетельства потомков.

«Проект направлен на формирование объективного представления об истории евангельского движения, укрепление духовно-нравственных ценностей и развитие межконфессионального диалога», — объясняют авторы идеи.

Организатор — Централизованная религиозная организация Ассоциация церквей евангельских христиан «Слово жизни» Калининградской области. Проект реализуется при финансовой поддержке регионального Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике и Фонда президентских грантов.

Евангельские христиане — это протестантское движение, для которого главным авторитетом является Библия. Они настаивают на личном обращении к Богу и ставят на первое место проповеди, а не церковные ритуалы.