DJ-вечер и ликбез от юриста: события недели в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Калининградская зима радует снегом и морозом, а ещё — яркими событиями. Для тех, кому не сидится дома, на этой неделе пройдут лекции, концерты и мастер-классы, которые можно посетить бесплатно. «Клопс» рассказывает, куда стоит сходить.
Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»12+
Когда: вторник, 20 января, 18:00
Где: конференц-зал замка Инстербург (Черняховск)
В программе — рассказ о расхожих «народных» версиях и реальных событиях января 1945 года, а также обсуждение научного взгляда на штурм Инстербурга, Лабиау и Тапиау.
Докладчик — главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, научный консультант замка Тапиау Альберт Адылов.
Вход свободный. Лекция станет завершающим мероприятием цикла «Дни истории и культуры Янтарного края».
Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»0+
Когда: вторник, 20 января, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Протоиерей Георгий Урбанович рассмотрит темы старчества и издательской деятельности, вопросы переводов Библии и богословской литературы на русский язык, а также роль Паисия Величковского и Феофана Затворника.
Вход свободный.
Концерт класса Валерия Слепцова6+
Когда: четверг, 22 января, 17:00
Где: Филиал ЦМШ-АИИ «Балтийский» (Солнечный бульвар, 27 к. 4)
Концерт класса преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Валерия Слепцова будет посвящён памяти выдающегося музыканта — профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, композитора и солиста Большого театра РФ Виктора Гришина (1950—2016).
Вход свободный по предварительной регистрации. Необходимо будет также предъявить документ, удостоверяющий личность.
Импровизационный DJ-вечер0+
Когда: четверг, 22 января, 17:00
Где: клуб «Антей» (проспект Мира, 85)
Гости смогут попробовать себя в роли диджея и познакомиться с основами сведения музыки. В программе — игра на DJ-контроллере, эксперименты с треками разных жанров, создание миксов и освоение плавных переходов.
Вход свободный.
Лекция «Внесудебное решение споров. Медиабельность»0+
Когда: четверг, 22 января, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Ведущая встречи — практикующий адвокат Наталья Цацура. С ней участники обсудят, что такое медиабельность спора и как работает разрешение конфликтов с помощью нейтрального посредника. Гости узнают о «матрице медиабельности», критериях её оценки, порядке проведения медиации и о ситуациях, когда такой способ решения споров наиболее предпочтителен.
Вход свободный.
«ИЦАЭ OPEN: игровой»0+
Когда: четверг, 22 января, 18:00
Где: Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1)
ИЦАЭ Калининграда приглашает на вечер интеллектуальных игр.
Программа:
- 18:00 — кооперативные, стратегические и логические настольные игры.
- 18:30 — игра «Хронограф» о событиях из мира науки, техники и культуры.
- 19:00 — интеллектуальная игра «Адреналин»: финал по итогам научного 2025 года.
Вход свободный по регистрации.
Встреча «Владимир Высоцкий — феномен семидесятых»0+
Когда: пятница, 23 января, 15:00
Где: библиотека мкр. Прибрежный (Парковая, 1)
Для гостей подготовят программу, посвящённую памяти легендарного советского артиста Владимира Высоцкого. Праздник будет приурочен к 88-летию со дня его рождения.
Присутствующие услышат рассказ о творчестве знаменитого барда, а также услышат музыкантов, которые исполнят песни Высоцкого. Желающие смогут принять участие в «Свободном микрофоне». Также посетители познакомятся с книжной выставкой «Кумир семидесятых».
Вход свободный.