DJ-вечер и ликбез от юриста: события недели в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Калининградская зима радует снегом и морозом, а ещё — яркими событиями. Для тех, кому не сидится дома, на этой неделе пройдут лекции, концерты и мастер-классы, которые можно посетить бесплатно. «Клопс» рассказывает, куда стоит сходить.

Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»12+ Когда: вторник, 20 января, 18:00 Где: конференц-зал замка Инстербург (Черняховск) В программе — рассказ о расхожих «народных» версиях и реальных событиях января 1945 года, а также обсуждение научного взгляда на штурм Инстербурга, Лабиау и Тапиау. Докладчик — главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, научный консультант замка Тапиау Альберт Адылов. Вход свободный. Лекция станет завершающим мероприятием цикла «Дни истории и культуры Янтарного края».

Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»0+ Когда: вторник, 20 января, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Протоиерей Георгий Урбанович рассмотрит темы старчества и издательской деятельности, вопросы переводов Библии и богословской литературы на русский язык, а также роль Паисия Величковского и Феофана Затворника. Вход свободный.

Концерт класса Валерия Слепцова6+ Когда: четверг, 22 января, 17:00 Где: Филиал ЦМШ-АИИ «Балтийский» (Солнечный бульвар, 27 к. 4) Концерт класса преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Валерия Слепцова будет посвящён памяти выдающегося музыканта — профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, композитора и солиста Большого театра РФ Виктора Гришина (1950—2016). Вход свободный по предварительной регистрации. Необходимо будет также предъявить документ, удостоверяющий личность.

Импровизационный DJ-вечер0+ Когда: четверг, 22 января, 17:00 Где: клуб «Антей» (проспект Мира, 85) Гости смогут попробовать себя в роли диджея и познакомиться с основами сведения музыки. В программе — игра на DJ-контроллере, эксперименты с треками разных жанров, создание миксов и освоение плавных переходов. Вход свободный.

Лекция «Внесудебное решение споров. Медиабельность»0+ Когда: четверг, 22 января, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Ведущая встречи — практикующий адвокат Наталья Цацура. С ней участники обсудят, что такое медиабельность спора и как работает разрешение конфликтов с помощью нейтрального посредника. Гости узнают о «матрице медиабельности», критериях её оценки, порядке проведения медиации и о ситуациях, когда такой способ решения споров наиболее предпочтителен. Вход свободный.

«ИЦАЭ OPEN: игровой»0+ Когда: четверг, 22 января, 18:00 Где: Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1) ИЦАЭ Калининграда приглашает на вечер интеллектуальных игр. Программа: 18:00 — кооперативные, стратегические и логические настольные игры.

18:30 — игра «Хронограф» о событиях из мира науки, техники и культуры.

19:00 — интеллектуальная игра «Адреналин»: финал по итогам научного 2025 года. Вход свободный по регистрации.