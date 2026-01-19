Статья

DJ-вечер и ликбез от юриста: события недели в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Калининградская зима радует снегом и морозом, а ещё — яркими событиями. Для тех, кому не сидится дома, на этой неделе пройдут лекции, концерты и мастер-классы, которые можно посетить бесплатно. «Клопс» рассказывает, куда стоит сходить.

Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»12+

Когда: вторник, 20 января, 18:00

Где: конференц-зал замка Инстербург (Черняховск)

В программе — рассказ о расхожих «народных» версиях и реальных событиях января 1945 года, а также обсуждение научного взгляда на штурм Инстербурга, Лабиау и Тапиау.

Докладчик — главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, научный консультант замка Тапиау Альберт Адылов.

Вход свободный. Лекция станет завершающим мероприятием цикла «Дни истории и культуры Янтарного края».

Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»0+

Когда: вторник, 20 января, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Протоиерей Георгий Урбанович рассмотрит темы старчества и издательской деятельности, вопросы переводов Библии и богословской литературы на русский язык, а также роль Паисия Величковского и Феофана Затворника. 

Вход свободный. 

Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Концерт класса Валерия Слепцова6+

Когда: четверг, 22 января, 17:00

Где: Филиал ЦМШ-АИИ «Балтийский» (Солнечный бульвар, 27 к. 4)

Концерт класса преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Валерия Слепцова будет посвящён памяти выдающегося музыканта — профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, композитора и солиста Большого театра РФ Виктора Гришина (1950—2016).

Вход свободный по предварительной регистрации. Необходимо будет также предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Импровизационный DJ-вечер0+

Когда: четверг, 22 января, 17:00

Где: клуб «Антей» (проспект Мира, 85)

Гости смогут попробовать себя в роли диджея и познакомиться с основами сведения музыки. В программе — игра на DJ-контроллере, эксперименты с треками разных жанров, создание миксов и освоение плавных переходов. 

Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Лекция «Внесудебное решение споров. Медиабельность»0+

Когда: четверг, 22 января, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Ведущая встречи — практикующий адвокат Наталья Цацура. С ней участники обсудят, что такое медиабельность спора и как работает разрешение конфликтов с помощью нейтрального посредника. Гости узнают о «матрице медиабельности», критериях её оценки, порядке проведения медиации и о ситуациях, когда такой способ решения споров наиболее предпочтителен.

Вход свободный.

«ИЦАЭ OPEN: игровой»0+

Когда: четверг, 22 января, 18:00

Где: Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1)

ИЦАЭ Калининграда приглашает на вечер интеллектуальных игр.

Программа:

  • 18:00 — кооперативные, стратегические и логические настольные игры.
  • 18:30 — игра «Хронограф» о событиях из мира науки, техники и культуры.
  • 19:00 — интеллектуальная игра «Адреналин»: финал по итогам научного 2025 года.

Вход свободный по регистрации.

Встреча «Владимир Высоцкий — феномен семидесятых»0+

Когда: пятница, 23 января, 15:00

Где: библиотека мкр. Прибрежный (Парковая, 1)

Для гостей подготовят программу, посвящённую памяти легендарного советского артиста Владимира Высоцкого. Праздник будет приурочен к 88-летию со дня его рождения. 

Присутствующие услышат рассказ о творчестве знаменитого барда, а также услышат музыкантов, которые исполнят песни Высоцкого. Желающие смогут принять участие в «Свободном микрофоне». Также посетители познакомятся с книжной выставкой «Кумир семидесятых».

Вход свободный. 

