«Станиславский кричал бы: верю!» — в Калининградской филармонии отметили гала-концертом первый в РФ День артиста (фото)

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

В Калининградской областной филармонии первый в истории России День артиста отметили гала-концертом под названием «Святая к музыке любовь…». Профессиональный праздник обернулся грандиозным музыкальным подарком публике, а для кого-то из зрителей — даже стал исполнением мечты. В концертном зале побывал корреспондент «Клопс». Вечером в субботу, 17 января, в филармонии — настоящий аншлаг. Кто-то из гостей замечает мимоходом, что полупустым зал здесь и не бывает. Но сейчас свободного местечка не виднеется вообще нигде. Атмосфера пульсирует мягкими звуками арфы и всеобщим оживлением. Это и понятно: публика собралась не только послушать музыку, но и разделить с любимыми артистами их первый профессиональный праздник. Вообще представителям творческих специальностей отмечать радостные даты на сцене — не привыкать. Но всё-таки сегодня повод особый. Ведущие Максим Кузнецов и Марина Иргашева рассказывают об идее предстоящего концерта. У него нет единой чётко обозначенной жанровой природы — и это подчёркивает суть события. «До сих пор были отдельные профессиональные праздники, День театра, День кино, День музыки, — объясняет Кузнецов. — Но они никогда не объединяли представителей разных исполнительских искусств. Российский День артиста охватывает все жанры. Театр, кино, цирк, эстрада, музыка!» Потому и артисты филармонии решили представить в этот вечер весь широчайший спектр своего мастерства. Зрителя обещают впечатлить не только исполнительским вокальным и музыкальным искусством, но и танцевальными талантами, и даже драматическими приёмами.

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

Перед началом поднимается на сцену директор филармонии народный артист РФ Виктор Бобков. Он не только приветствует публику и поздравляет свой коллектив, но и берёт на себя приятную миссию: вручает солистам Александру Дудницкому, Ксении Азарниной, Александру Иванникову и Виктории Бобковой и ведущему Максиму Кузнецову благодарности Россотрудничества в Республике Беларусь. «Наши замечательные артисты принимали участие во многих концертах, которые были связаны с празднованием славной для нас даты — с юбилеем Великой Победы, — говорит он, слегка волнуясь. — Я позволю себе просто процитировать фразы, которые потом отправляли после выступлений... Например, такая. Вы нам вернули наш нравственный код. Мы чувствовали себя в зале единым целым народом. Спасибо!» После шквала аплодисментов действо наконец стартует! Открывает его знаменитый вальс из балета Петра Чайковского «Спящая красавица». Дуэт органисток Хироко Иноуэ и Марии Гаврилюк исполняет знакомую мелодию в четыре руки. Едва первые бархатистые, чуть басовитые звуки взлетают под купол старинной кирхи, как зал замирает, в едином порыве затаив дыхание... А дальше начинается невероятный, неудержимый калейдоскоп впечатлений. Звучит «Фантазия-экспромт» Шопена. Разбрызгиваются хрустальные колокольчики из-под виртуозных пальцев пианистки Анны Ушаковой, которые порхают над клавишами со скоростью крылышек колибри.

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

Торжественно и ликующе вибрируют в воздухе аккорды другого вальса — из музыкальной композиции Арама Хачатуряна к лермонтовской драме «Маскарад» в исполнении Концертного духового оркестра Калининградской филармонии. Оркестранты остаются с нами до конца вечера, рождая ошеломительное по разнообразию обрамление для каждого номера. Строгие академические арии сменяют классический французский шансон, задорная игривая оперетта, ретро и современные эстрадные хиты.

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

Музыка льётся то нежно, чуть приглушённо, оттеняя искусство солистов Виктории Бобковой, Александра Иванникова, Александра Дудницкого, Динары Сарсекеевой, Олега Берсанова, Ксении Азарниной и Юлии Васильковой.

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

То радостно и доверительно, как окно в советское детство, распахивается мелодиями Раймонда Паулса. Джазовое попурри из репертуара оркестра Бенни Гудмана накрывает зал искрящейся волной чистого восторга. Сам дирижёр Роман Иванов почти танцует за пультом.

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

Да и публике не раз было сложновато усидеть на месте! Дуэтом исполняют «Чардаш» из оперетты «Марица» Имре Кальмана Виктория Бобкова и Александр Дудницкий. Солисты поют, двигаясь в такт мелодии, горят глаза, светятся улыбки... Кто-то начинает прихлопывать в такт, а то там, то там зрители поводят плечами, увлечённые порывом ритма. Другой дуэт из той же оперы — Зупана и графини Марицы — представляют Александр Иванников и Юлия Василькова. Это становится настоящим сюрпризом: перед тем как начать вокальную партию, артисты разыгрывают эпизод из спектакля. Иванников, кокетливо повязавший шею вместо шарфа связкой бутафорских сосисок, буквально заставляет зал рыдать от смеха. Нет пределов искусству, нет пределов мастерству, вдохновению и творчеству. Такой фразой Марина Иргашева предваряет ещё один номер Юлии Васильковой — арию Дивы Плавалагуны из кинофильма «Пятый элемент». Когда-то она была специально аранжирована так, что исполнить её в реальности считалось невозможным. Но Юлия доказала обратное.

Фото: Светлана Андрюхина / Калининградская филармония

И эту же мысль артисты филармонии доказали в свой день каждой нотой. Чуть больше полутора часов концерта пролетает как одна минута. «Потрясающий концерт, — подытоживает общие эмоции министр по культуре и туризму Андрей Ермак, также поднявшийся на сцену поздравить собравшихся. — Мне кажется, после каждого номера сам Константин Сергеевич Станиславский кричал бы: «Верю!» и был бы самым громким в зале!» Под занавес он вручает почётные грамоты от министерства по культуре и туризму области Ксении Азарниной, Александру Иванникову и Максиму Кузнецову. Отгремела музыка, но публика сразу не расходится: её любимцы спускаются в зал. Сегодня есть редкая возможность — не только вручить цветы, но и пообщаться с кумиром, задать вопрос, поздравить лично. У гардероба делятся эмоциями и переживаниями. «Я так мечтала сфотографироваться с Дудницким! Так мечтала! И вот!..» — ахает элегантная пожилая дама. «А я ему подарила чай, — поддерживает её спутница. — Пусть пьёт на здоровье!»