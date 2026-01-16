Английский юмор, русская драма и ещё 7 причин пойти в калининградский драмтеатр в январе

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

Январь в калининградском драмтеатре — это месяц контрастов и сильных эмоций. На одной сцене сходятся булгаковская сатира и шекспировская трагедия, английская комедия положений и пронзительная проза о войне и материнстве. В нашей подборке — девять ярких постановок, которые можно увидеть до конца месяца. 1. «Зойкина квартира» 16 января, 19:00 Зрители увидят яркую, зрелищную постановку в двух действиях: «Театральные изобразительные средства создают атмосферу лихорадочной, пёстрой и вульгарной жизни московской квартиры». Спектакль дополнят богатые декорации и костюмы того времени. Прозвучат популярные мотивы 100-летней давности — от Шаляпина до утёсовского джаза и знаменитой «Мурки».

2. «Макбет. Трагедия» 17 января, 18:00 Спектакль, исследующий парадокс «Зло есть Добро, Добро есть Зло». В мире, где страх и агрессия сменяют друг друга, герои ищут выход, а потусторонние силы решают их судьбу. Трагедия о человеческой природе и допустимости зла по одной из лучших пьес Шекспира в переводе Бориса Пастернака.

3. «Яма» 18 января, 18:00 Драмеди, повествующая о жизни женщин в публичном доме в российской глубинке начала ХХ века. Спектакль акцентирует внимание на горьких судьбах героинь, их страданиях и поисках любви. Это спектакль о сострадании, человечности и стремлении к свету в тёмных уголках жизни.

4. «Лорд Фаунтлерой» 22 января, 19:00 История о том, как юный американец, неожиданно став наследником графства, едет в Англию, чтобы встретиться со своим дедом — довольно чёрствым аристократом. «Одно из самых светлых и добрых впечатлений людей старшего поколения — книжка англо-американской писательницы Френсис Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой», вошедшая в знаменитую «Золотую библиотеку». С теми же тёплыми и радостными чувствами зрители всей семьёй приходят на спектакль, поставленный народным артистом России Михаилом Салесом и удостоенный Российской национальной премии «Арлекин-2010» в четырёх номинациях», — рассказывается в анонсе.

5. «№13» 23 января, 19:00 В номере вестминстерского отеля любовники Ричард и Джейн находят труп. Знаменитая комедия Рэя Куни, известная на российской сцене под названием «№13», стала для отечественного зрителя мерилом английского юмора. Эта версия спектакля — идеальный антидепрессант, который поднимет настроение любому.

6. «Собачье сердце» 24 и 25 января, 19:00 Постановка обращена к вечным вопросам о природе человека, ответственности науки и цене социальных экспериментов. «Ровно 100 лет назад Михаил Булгаков написал свою самую известную повесть. Как она прозвучит сегодня? Станет ли Шарик жертвой человеческого безумия? Или Преображенский станет жертвой созданного им существа? Режиссер Евгений Маленчев, балансируя в спектакле между смехом и ужасом, не только сохраняет сюжет повести, но и авторское определение жанра — чудовищная история», — следует из описания.

7. «Материнское поле» 27 января, 19:00 Постановка по повести Чингиза Айтматова. Через простые истории о женщинах, любви и войне раскрывается трагедия тысяч судеб. Этот спектакль — вечно актуальный гимн матерям и силе духа, которая побеждает даже в самые трудные времена.

8. «Вишнёвый сад» 28 января, 19:00 «Опять наступают беспокойные времена, и опять мнительной российской интеллигенцией овладевают панические настроения: последние дни настают, свободу отбирают, сад продан и вырублен под корень, жизнь прошла, словно и не жили... Комедия в трагическом интерьере. Как это по-русски», — следует из описания постановки.

9. «Старший сын» 30 января, 19:00; 31 января, 18:00 Два молодых человека, застрявшие на незнакомой станции, пытаются напроситься на ночлег в семью местного музыканта и сочиняют, будто один из них — его сын. В новой версии пьесы Вампилова история обмана превращается в трогательную притчу о любви и прощении — и чуде, когда мечты воплощаются в реальность.