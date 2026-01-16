Без правил и шаблонов: в Калининграде проведут мастер-класс по созданию коллажа

В Калининграде в четверг, 22 января, в здании медиагруппы «Западная пресса» (Рокоссовского, 16-18) пройдёт мастер-класс по создаю коллажа. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Это первый коллажный мастер-класс «Балтийского Бродвея»: «Медиагруппа — поставщик главных федеральных журналов в Калининград. Под руководством коллажистки Екатерины Шалагиной участники создадут визуализацию собственных надежд, целей и желаний на 2026 год».

В ходе встречи предлагается поразмышлять о том, чего хочется и не хочется в новом году, что вызывает интерес, каким видится собственный образ и внутреннее состояние. Формат мастер-класса не предполагает правил и шаблонов — в центре внимания свободный творческий процесс, работа с образами, мыслями и личными ощущениями.

Все материалы и сопровождение предоставляются организаторами; от участников требуется лишь готовность попробовать себя в новой технике.

Начало в 18:30. Билеты без наценки доступны на «Клопс Афише».