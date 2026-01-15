Оратория «Ленинградки» прозвучит в калининградском историко-художественном музее в годовщину снятия блокады

В Калининградском областном историко-художественном музее во вторник, 27 января, прозвучит песенная оратория «Ленинградки» — масштабное произведение для детского и женского хоров, оркестра русских народных инструментов, солистов и чтецов. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы. Концерт приурочен к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Билеты без комиссии на Афише Клопс

Автор оратории — Виктор Плешак, заслуженный деятель искусств России, который в 2026 году отметит 80-летие. «Ленинградки» стали для композитора личным высказыванием: произведение посвящено его матери — бойцу отряда местной противовоздушной обороны и участнице ансамбля МПВО.

На сцене — оркестр русских народных инструментов им. Ю. В. Никулина (художественный руководитель — Юрий Мурзин), женский и молодёжный хоры Андреевской хоровой школы под руководством Натальи Пашутиной. Солисты — Наталья Фролова, Елена Васюткина и Владимир Степанов. За дирижёрским пультом — Наталья Пашутина, руководитель проекта — протодиакон Андрей Пасхин.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии доступны на «Клопс Афише».