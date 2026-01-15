Получится даже у новичков: в Калининграде в выходные проведут мастер-класс по акварельной живописи с нуля

В калининградском винил-кафе «Африка» (проспект Мира, 106) в воскресенье, 18 января, состоится мастер-класс по акварельной живописи с нуля. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Билеты без комиссии на Афише Клопс

Участники освоят ключевые техники и создадут собственные работы на бумаге. Мастер-класс не требует специальных навыков. Авторы проекта делают акцент на поиске индивидуального художественного языка и развитии творческого потенциала.

Занятие проведёт художник и куратор арт-проектов Ольга Чертова, получившая международное признание. В её профессиональном резюме — более сорока выставок, а работы находятся в частных коллекциях по всему миру.

Организаторы предоставляют все необходимые материалы и инструменты. Билеты рекомендуют приобретать заранее: количество мест ограничено и зависит от числа участников.

Начало в 15:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».