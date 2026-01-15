Певица Мари Краймбрери в апреле привезёт в Калининград новое музыкальное шоу

В калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» в субботу, 18 апреля, состоится концерт Мари Краймбрери. Певица представит новое шоу «Кто такая Мэри?», сообщили «Клопс Афише» организаторы.

Билеты без комиссии на Афише Клопс

Фанатам обещают масштабное сценическое представление с главными хитами и свежими релизами, среди которых «Океан», «Мне так повезло», «Иначе всё это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной», «Случилась осень».

«Не пропустите музыкальное событие, которое станет частью современной поп-культуры. Кто такая Мэри? Вы должны увидеть это своими глазами», — интригуют организаторы.

Начало концерта в 20:00. Билеты без комиссии доступны на «Клопс Афише».