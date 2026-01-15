Детектив, мюзикл, фламенко: январская афиша камерных спектаклей и концертов в Зеленоградске

Запутанный детективный сюжет стал настоящим вызовом для величайшего сыщика Шерлока Холмса и его верного друга — доктора Джона Ватсона. История, рассказанная легко и азартно актёрами при помощи театральной магии, здорового юмора и знаменитых песен прославленной английской группы The Beatles.

Гостей ждёт музыкально-гастрономический вечер, где мюзикл подаётся как изысканное блюдо с богатой палитрой вкусов — от искромётного юмора до тонкой романтической лирики. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Свежинская и Олег Берсанов представят хиты зарубежных и русских мюзиклов, раскрывая жанр во всей его драматической и вокальной многогранности. В финале гостей ждёт тематический ужин от шеф-повара.

Зрители перенесутся в андалусский таблао, где страстный язык фламенко подчеркнут ритмы кастаньет, стук каблуков и грациозные брасео. Публику ждёт завораживающее выступление чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры Ковзан. Аккомпанировать будет гитарист Алексей Бачинский.

4. Концерт «Песни о любви»

23 января, 18:00

Вместе с вокалистом Санкт-Петербургской филармонии Владимиром Гудожниковым слушатели отправятся в путешествие по страницам истории, «где каждая нота и каждое слово вызовут в сердце ту самую магию, которая делает нас живыми».

«Эта программа — настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи — до нежности осязаемых воспоминаний», — следует из описания.