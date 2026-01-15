Детектив, мюзикл, фламенко: январская афиша камерных спектаклей и концертов в Зеленоградске

Хиты джаза и советской эстрады, любовные признания и письма в прошлое: в январе театральная гостиная зеленоградского кафе «Солёная ворона» ждёт гостей на семь уютных встреч с поэзией, прозой, музыкой и танцем. Каждую встречу дополнит тематический ужин от шеф-повара.
1. Спектакль «Союз Рыжих»
16 января, 18:00
Запутанный детективный сюжет стал настоящим вызовом для величайшего сыщика Шерлока Холмса и его верного друга — доктора Джона Ватсона. История, рассказанная легко и азартно актёрами при помощи театральной магии, здорового юмора и знаменитых песен прославленной английской группы The Beatles.
2. Концерт «Новогодний мюзикл на вкус»
17 января, 18:00
Гостей ждёт музыкально-гастрономический вечер, где мюзикл подаётся как изысканное блюдо с богатой палитрой вкусов — от искромётного юмора до тонкой романтической лирики. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Мария Свежинская и Олег Берсанов представят хиты зарубежных и русских мюзиклов, раскрывая жанр во всей его драматической и вокальной многогранности. В финале гостей ждёт тематический ужин от шеф-повара.
3. Спектакль «Фламенко — танец страсти и любви»
22 января, 18:00
Зрители перенесутся в андалусский таблао, где страстный язык фламенко подчеркнут ритмы кастаньет, стук каблуков и грациозные брасео. Публику ждёт завораживающее выступление чемпионки России в номинации «Фламенко» Леоноры Ковзан. Аккомпанировать будет гитарист Алексей Бачинский.
4. Концерт «Песни о любви»
23 января, 18:00
Вместе с вокалистом Санкт-Петербургской филармонии Владимиром Гудожниковым слушатели отправятся в путешествие по страницам истории, «где каждая нота и каждое слово вызовут в сердце ту самую магию, которая делает нас живыми».
«Эта программа — настоящая палитра эмоций: от трепета первых влюблённостей до горечи расставаний, от радости встречи — до нежности осязаемых воспоминаний», — следует из описания.
5. Концерт «Джаз сквозь годы»
29 января, 18:00
Певец и пианист Илья Пищенко и гитарист Дмитрий Солодовников представят программу, посвящённую золотой эпохе джаза. Вечер живой импровизации, лёгкого свинга и узнаваемых мелодий покажет, как менялся джаз сквозь десятилетия — от классических стандартов до более современных вариаций.
6. Спектакль «Симфония любви и дружбы»
30 января, 18:00
Актёр театра и кино Олег Яковенко и вокалист Владимир Гудожников представят музыкальный спектакль, основанный на письмах самому себе в разные годы жизни. По задумке, герои ведут диалог со зрителем и друг с другом, перелистывая страницы прошлого: детские мечты, первая влюблённость, студенческая романтика, зрелые размышления о счастье и времени.
7. Концерт «Мелодии любви»
31 января, 19:00
Гости услышат композиции из репертуара Муслима Магомаева, Шарля Азнавура, Игоря Талькова, а также популярные песни ансамблей «Синяя птица», «Цветы» и «Самоцветы». Программу представит актёр театра и кино Олег Яковенко.
Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».