Мифы, фарс и песни из детства: что смотреть в Калининградском музыкальном театре этой зимой

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

В ближайшие месяцы афиша Калининградского музыкального театра складывается в насыщенный и жанрово разнообразный маршрут — от семейных музыкальных сказок до исторических драм, от советской анимационной классики до дерзкого гоголевского фарса. В обзоре рассказываем подробнее о предстоящих постановках. 1. «Мэри Поппинс» 23 января, 19:00; 24 января, 17:00; 20 марта, 19:00; 21 марта, 17:00 Постановка о самой загадочной и обаятельной няне, летающей на зонтике, — в версии с великолепной музыкой Максима Дунаевского. В переулке на окраине Лондона вновь поселится волшебство: Мэри Поппинс берёт под опеку детей семейства Бэнкс, а вместе с ними — и взрослых, которые уже разучились удивляться. Со сцены прозвучат знакомые мелодии: «Непогода», «Леди Совершенство», «Лев и брадобрей», «33 коровы» и «Ветер перемен».

2. «Новые приключения Буратино» 25 января, 11:00 и 13:00 Известные и любимые герои волшебной сказки пришли на праздник в театр Карабаса Барабаса, но оказалось, что Буратино потерял золотой ключик. Время остановилось, праздник никак не может начаться. В спектакле звучат знаменитые песни А. Рыбникова. Зрителей ждут увлекательные приключения Буратино, Мальвины, Пьеро, Тортиллы, Лисы Алисы и Кота Базилио, Дуремара и других персонажей.

3. «Робин Гуд» 31 января, 17:00 Невероятная история о силе судьбы и чувстве долга, братской любви и предательстве, о совести и чести. Драки и кровавые баталии, роскошь быта королевской знати и нищета простого народа воссоздают дух настоящего Средневековья во всех перипетиях сюжета и переносят зрителя в суровое, жестокое и тёмное время графства Ноттингем.

4. «Хоакин» 6 февраля, 19:00 «Мексиканцы — свободолюбивый народ. Хоакин Мурьета — мексиканец по рождению, по крови, по гордости, по пониманию, как надо драться за свои права, за своё достоинство, за свою любовь. Легенда о Хоакине существует с XIX века, и она крайне противоречива. Одни считают его калифорнийским Робином Гудом и патриотом; другие, в основном, американцы, называли его настоящим зверем», — такова фабула инсценировки.

5. «Бременские музыканты» 7 и 8 февраля, 17:00 Авторы постановки сохранили романтику и задор советского мультфильма 70-х, адаптировав материал для сценической версии: «Эффектные костюмы, яркие декорации, танцы и трюки, живая музыка и вокал добавили красок и привнесли в историю ещё больше волшебства и энергии». В спектакле звучат легендарные хиты на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энтина в современных аранжировках. Зрителей ждёт встреча с полюбившимися героями и новыми персонажами.

6. «Гоголюцинации Чичикова» 13 февраля, 19:00; 14 февраля, 17:00 Композитор Александр Пантыкин и поэт Константин Рубинский создали фантастический и одновременно новый мир Гоголя, в котором звучат цитаты не только из «Мёртвых душ», но и «Сорочинской ярмарки», «Ревизора», «Тараса Бульбы» и «Женитьбы». Сюжет представлен в виде авантюрной истории, действие происходит в том самом городе N, где предшественником Чичикова является Хлестаков, а знакомые персонажи раскрываются с неожиданной стороны. «Дело о мёртвых душах» обернётся гротескной комедией-фарсом с элементами мистики и мелодрамы. А детективный финал окажется совершенно непредсказуемым.

7. «Мы выживем» 19 февраля, 19:00 Действие происходит в бывшей панской усадьбе в местечке Беседь перед самым началом Белорусской наступательной операции. Четыре девушки попадают в распоряжение капитана Михасева. За короткий срок фронтовик-разведчик должен подготовить этих «детей, цыплят» к выполнению особо важного задания. «Трагическая, но удивительно светлая баллада о войне, любви, чести, чувстве долга и человеческих ценностях», — так описывают постановку создатели.