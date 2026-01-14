Участница «Женского стендапа» Валерия Яковлева в марте даст сольный концерт в Калининграде

В кинотеатре «Заря» в пятницу, 27 марта, выступит стендап-комик Валерия Яковлева. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Яковлева известна как участница шоу «Женский стендап», актриса и блогер: короткие видео с её монологами набирают миллионы просмотров в соцсетях. В Калининград она приедет с большой программой, построенной на наблюдениях о семье, отношениях и повседневных ситуациях.

По словам самой артистки, её стендап рассчитан на самую широкую аудиторию — от молодёжи до старшего поколения, а особенно хорошо приходить на концерт со своей второй половинкой.

Продолжительность концерта составит 90 минут. После выступления зрители смогут сделать селфи с артисткой.

Начало — в 20:00. Билеты без комиссии доступны на «Клопс Афише».