От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии

Программа объединяет академическое звучание и узнаваемые мелодии из культовых аниме и видеоигр — от лирических тем до динамичных саундтреков, давно ставших частью массовой культуры.

Исполнительница — лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант международных фестивалей и конкурсов.

Органистка Анна Юсупова представит программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Слушатели отправятся в музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении «короля музыкальных инструментов» — органа Калининградской филармонии.

3. Гала-концерт «Святая к музыке любовь...»

17 января, 18:00

На сцене — Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Эдуарда Гантовского, а также дирижёров Виктора Бобкова и Романа Иванова. В концерте принимают участие солисты-вокалисты филармонии и приглашённые исполнители — лауреаты международных и региональных конкурсов.

В этот вечер прозвучат песни из репертуара Рафаэля, Тамары Миансаровой, Валерия Ободзинского, Эдит Пиаф, а также шлягеры фестиваля Сан-Ремо 1980-х годов. Эстрадные номера дополнят известные органные и фортепианные произведения.