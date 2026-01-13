Статья

От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии

19:10
Автор:
Анонсы Музыка культурный отдых отдохнуть компанией

Музыка из видеоигр, мелодии эпохи барокко, эстрадные хиты нескольких десятилетий и рождественские мотивы: в первую рабочую неделю года Калининградская филармония готова удивлять слушателей редким по насыщенности музыкальным репертуаром. Рассказываем подробнее. 

1. Лучшая музыка аниме и видеоигр

15 января, 19:00

Программа объединяет академическое звучание и узнаваемые мелодии из культовых аниме и видеоигр — от лирических тем до динамичных саундтреков, давно ставших частью массовой культуры. 

В концерте участвуют лауреаты международных конкурсов: вокалистка Ева Симуран, органистка Мария Гаврилюк, скрипачка Елена Диброва, пианистка Людмила Пудовикова, флейтистка Ирина Урушадзе, саксофонист Сурен Погосян, ударник Руслан Хачатуров и гитарист Александр Тарасюк.

От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

2. Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса

16 января, 19:00

Органистка Анна Юсупова представит программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Слушатели отправятся в музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении «короля музыкальных инструментов» — органа Калининградской филармонии.

Исполнительница — лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант международных фестивалей и конкурсов.

От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

3. Гала-концерт «Святая к музыке любовь...»

17 января, 18:00

На сцене — Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Эдуарда Гантовского, а также дирижёров Виктора Бобкова и Романа Иванова. В концерте принимают участие солисты-вокалисты филармонии и приглашённые исполнители — лауреаты международных и региональных конкурсов.

В этот вечер прозвучат песни из репертуара Рафаэля, Тамары Миансаровой, Валерия Ободзинского, Эдит Пиаф, а также шлягеры фестиваля Сан-Ремо 1980-х годов. Эстрадные номера дополнят известные органные и фортепианные произведения.

От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

4. Орган поёт о Рождестве

18 января, 19:00

В этот вечер за органом выступит лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ. В центре программы — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, в которых рождественские интонации соединяются с философской глубиной, а также произведения Боэльмана, Франка, Жигу и Янченко. Орган в этой программе звучит как самостоятельный рассказчик, раскрывающий рождественский сюжет через драматургию музыки.

В программе:

  • К.Бальбатр — Ноэль по-бургундски
  • И.С Бах — Токката фа мажор BWV 540
  • И.С Бах-Л.Вьерн — Сицилиана
  • И.С Бах — Колыбельная ария из рождественской оратории «Спи, мой возлюбленный; наслаждайся покоем»
  • И.С Бах — Хорал «Иисус, отрада души моей» из предрождественской кантаты BWV 147
  • Л.Боэльман — Офферторий на темы ноэлей
  • С.Франк — Прелюдия, фуга и вариация си минор
  • О.Янченко — Медитация
  • Э.Жигу — Рапсодия на темы ноэлей

От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

Билеты без комисси покупайте на «Клопс Афише». 

12+
202