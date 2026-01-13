От аниме-саундтреков до хитов Сан-Ремо: 4 концерта недели в Калининградской филармонии

Музыка из видеоигр, мелодии эпохи барокко, эстрадные хиты нескольких десятилетий и рождественские мотивы: в первую рабочую неделю года Калининградская филармония готова удивлять слушателей редким по насыщенности музыкальным репертуаром. Рассказываем подробнее.
1. Лучшая музыка аниме и видеоигр
15 января, 19:00
Программа объединяет академическое звучание и узнаваемые мелодии из культовых аниме и видеоигр — от лирических тем до динамичных саундтреков, давно ставших частью массовой культуры.
В концерте участвуют лауреаты международных конкурсов: вокалистка Ева Симуран, органистка Мария Гаврилюк, скрипачка Елена Диброва, пианистка Людмила Пудовикова, флейтистка Ирина Урушадзе, саксофонист Сурен Погосян, ударник Руслан Хачатуров и гитарист Александр Тарасюк.
2. Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса
16 января, 19:00
Органистка Анна Юсупова представит программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Слушатели отправятся в музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении «короля музыкальных инструментов» — органа Калининградской филармонии.
Исполнительница — лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант международных фестивалей и конкурсов.
3. Гала-концерт «Святая к музыке любовь...»
17 января, 18:00
На сцене — Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Эдуарда Гантовского, а также дирижёров Виктора Бобкова и Романа Иванова. В концерте принимают участие солисты-вокалисты филармонии и приглашённые исполнители — лауреаты международных и региональных конкурсов.
В этот вечер прозвучат песни из репертуара Рафаэля, Тамары Миансаровой, Валерия Ободзинского, Эдит Пиаф, а также шлягеры фестиваля Сан-Ремо 1980-х годов. Эстрадные номера дополнят известные органные и фортепианные произведения.
4. Орган поёт о Рождестве
18 января, 19:00
В этот вечер за органом выступит лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ. В центре программы — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, в которых рождественские интонации соединяются с философской глубиной, а также произведения Боэльмана, Франка, Жигу и Янченко. Орган в этой программе звучит как самостоятельный рассказчик, раскрывающий рождественский сюжет через драматургию музыки.
В программе:
- К.Бальбатр — Ноэль по-бургундски
- И.С Бах — Токката фа мажор BWV 540
- И.С Бах-Л.Вьерн — Сицилиана
- И.С Бах — Колыбельная ария из рождественской оратории «Спи, мой возлюбленный; наслаждайся покоем»
- И.С Бах — Хорал «Иисус, отрада души моей» из предрождественской кантаты BWV 147
- Л.Боэльман — Офферторий на темы ноэлей
- С.Франк — Прелюдия, фуга и вариация си минор
- О.Янченко — Медитация
- Э.Жигу — Рапсодия на темы ноэлей
