Поэзия Заболоцкого и парадоксы судьбы: 4 спектакля областного Центра культуры молодёжи, которые стоит увидеть

Музыкально-поэтическая композиция по текстам Николая Заболоцкого выстроена как камерный разговор о времени, человеке и хрупкости мира. Инсценировщики предупреждают, что спектакль адресован зрителю, «не испорченному постановками современных мюзиклов, не ослеплённому блеском костюмной мишуры, лазерами и стробоскопами, не задушенному дым-машинами, не затурканному архисложной сценической машинерией… не лишённому лишь одного — фантазии».

Сюжет резко меняет направление, когда в её судьбу вмешиваются силы, далёкие от земной логики. Незваный гость, появившийся в самый неподходящий момент, становится катализатором перемен и проверкой на готовность вновь довериться жизни.

Героиня, много лет жившая ожиданием предсказанного счастья, сталкивается с банальностью реальности и выбирает добровольное затворничество вместо новых надежд.

Постановка театра современной пьесы «АртГорА» по произведению Айвона Менчелла. Согласно сюжету, три вдовы «чуть за пятьдесят» создали клуб. Каждый месяц они встречаются в доме одной из подруг и идут на кладбище. Женщины вспоминают своих супругов и спорят, имеет ли вдова право на личную жизнь. Одна из подруг решает начать жить не прошлым, а настоящим. Но у других участниц объединения на этот счёт своё мнение. Они не намерены сидеть сложа руки и ждать, когда вдовий клуб распадётся…

4. «Мама напрокат» 18+

21 марта, 18:00

Парадоксальная трагикомедия о встрече двух одиночеств, которые судьба сводит в нужный момент. Закрытый в себе психотерапевт и его эксцентричная пациентка вступают в диалог, где профессиональная дистанция уступает место неожиданной близости.

Постановка выстраивает тонкую драматургию перевёрнутых ролей, показывая, как потребность одного человека в другом оборачивается взаимным спасением, а формальные отношения — почти родственной связью.

Билет стоит 500 рублей.