Поэзия Заболоцкого и парадоксы судьбы: 4 спектакля областного Центра культуры молодёжи, которые стоит увидеть

В зимне-весеннем репертуаре областного Центра культуры молодёжи можно найти ироничные истории о разочаровании, судьбе и поиске счастья. Рассказываем подробнее, на какие постановки обратить внимание.
1. «Меркнут знаки зодиака» 12+
23 января, 19:30, 24 и 25 января, 17:00
Музыкально-поэтическая композиция по текстам Николая Заболоцкого выстроена как камерный разговор о времени, человеке и хрупкости мира. Инсценировщики предупреждают, что спектакль адресован зрителю, «не испорченному постановками современных мюзиклов, не ослеплённому блеском костюмной мишуры, лазерами и стробоскопами, не задушенному дым-машинами, не затурканному архисложной сценической машинерией… не лишённому лишь одного — фантазии».
Стоимость билета — 400 рублей.
2. «Алиса в Стране чудес» 18+
31 января, 18:00
Героиня, много лет жившая ожиданием предсказанного счастья, сталкивается с банальностью реальности и выбирает добровольное затворничество вместо новых надежд.
Сюжет резко меняет направление, когда в её судьбу вмешиваются силы, далёкие от земной логики. Незваный гость, появившийся в самый неподходящий момент, становится катализатором перемен и проверкой на готовность вновь довериться жизни.
Билет стоит 500 рублей.
3. «Девичник над вечным покоем» 18+
28 февраля, 18:00
Постановка театра современной пьесы «АртГорА» по произведению Айвона Менчелла. Согласно сюжету, три вдовы «чуть за пятьдесят» создали клуб. Каждый месяц они встречаются в доме одной из подруг и идут на кладбище. Женщины вспоминают своих супругов и спорят, имеет ли вдова право на личную жизнь. Одна из подруг решает начать жить не прошлым, а настоящим. Но у других участниц объединения на этот счёт своё мнение. Они не намерены сидеть сложа руки и ждать, когда вдовий клуб распадётся…
Входной билет обойдётся в 500 рублей.
4. «Мама напрокат» 18+
21 марта, 18:00
Парадоксальная трагикомедия о встрече двух одиночеств, которые судьба сводит в нужный момент. Закрытый в себе психотерапевт и его эксцентричная пациентка вступают в диалог, где профессиональная дистанция уступает место неожиданной близости.
Постановка выстраивает тонкую драматургию перевёрнутых ролей, показывая, как потребность одного человека в другом оборачивается взаимным спасением, а формальные отношения — почти родственной связью.
Билет стоит 500 рублей.
