Балтийское дерби: «Локомотив» сыграет в Калининграде с «Ленинградкой» 17 января

Начало года для команды Андрея Воронкова пока проходит с переменным успехом. Эта встреча станет важным этапом в борьбе за места в лидирующей группе.

В калининградском дворце спорта «Янтарный» в субботу, 17 января, «Локомотив» проведёт домашний матч против петербургской «Ленинградки». Соперники занимают в турнирной таблице 5 и 6 строчки.

Матчи между этими командами традиционно привлекают повышенное внимание болельщиков и проходят в плотной борьбе. Встреча в рамках 18-го тура женской Суперлиги станет второй домашней игрой калининградской команды в январской серии. «Нас ждёт Балтийское волейбольное дерби», — подчёркивают организаторы.

Начало в 18:00.