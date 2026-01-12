Голливуд на двоих: в Светлогорске покажут спектакль «Соперницы» с Еленой Яковлевой и Натальей Щукиной

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 21 июня, покажут спектакль «Соперницы» — камерную ироничную и одновременно напряжённую историю о цене славы и хрупкости актёрской судьбы. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В главных ролях — Елена Яковлева и Наталья Щукина. На сцене они проживают две судьбы звёзд золотой эпохи Голливуда — мира громких ролей, скандалов, восторженных оваций и монохромных кинокадров. Это история о жизни, в которой были и триумфы, и болезненные падения, любовь и одиночество, признание и разочарование.

Действие разворачивается сразу в двух реальностях — в жизни и на съёмочной площадке. Кинотриллер, создающийся буквально на глазах у зрителей, переплетается с личным существованием героинь, а граница между ролью и настоящим «я» постоянно смещается.

Отдельное место в «Соперницах» занимает юмор — живой, точный, рождённый из импровизаций, актёрских баек и большого сценического опыта. И только в финале становится ясно, кто в этой дуэли оказался победителем, а кто — проигравшим.

Режиссёр спектакля — Владимир Панков, создатель авторского театрального направления Soundrama, поэтому музыка здесь не фон, а полноценный участник действия, задающий эмоциональный ритм.

Начало в 18:00. Продолжительность — 1 час 40 минут. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».