Список Гринча: 6 «взрослых» новогодних фильмов, которые не стоит смотреть всей семьёй

Рождество — семейный праздник, но иногда пасторальные сюжеты надоедают. Для тех, кому хочется больше хаоса, взрослых шуток и сарказма, тоже найдётся кино, и немало. «Клопс» рассказывает про 6 новогодних лент, которые точно не стоит показывать детям.

1. «Охота на Санту»18+ Двенадцатилетний мальчик Билли (Чэнс Херстфилд) вместо подарка получает на Рождество уголь. От обиды парень нанимает киллера, чтобы тот убил Санта Клауса (Мэл Гибсон). Однако Санта за годы работы приобрёл много разных навыков и прекрасно умеет давать отпор. Эшом Нелмс и Йен Нелмс сняли жёсткий и провокационный триллер про Санту, который умеет обращаться с оружием. Это кино понравится циникам, уставшим от праздничных клише — здесь приевшиеся детали приобретают по-настоящему необычный вид.

Кадр из фильма «Охота на Санту»

2. «Залечь на дно в Брюгге»18+ Двое наёмных убийц (Колин Фаррелл и Брендан Глисон) после неудачного дела вынуждены укрыться в бельгийском городке Брюгге. Им нужно просто переждать, пока не утихнет скандал. Но прошлые грехи, скука и атмосфера Рождества путают все планы. Это криминальная чёрная комедия, которая умело балансирует между едкой иронией и трагизмом. Шутки из этого фильма стали мемами, кадры выглядят великолепно, а среди киноманов не утихают споры — сколько слоёв смысла скрыто в сюжете?

Кадр из фильма «Залечь на дно в Брюгге»

3. «Поцелуй навылет»18+ Мелкий воришка Гарри Локхарт (Роберт Дауни-младший) по нелепой случайности попадает на прослушивание в Голливуде — и проходит его. Теперь вместе с незадачливым сыщиком (Вэл Килмер) и обворожительной актрисой (Мишель Монахан) герою предстоит расследовать череду загадочных убийств. Шейн Блэк снял мета‑нуар — привычные жанровые клише здесь доведены до карикатуры. Ирония, голливудский блеск и криминальный сюжет делают ленту запоминающейся, а благодаря атмосфере — действие происходит под Рождество — она год за годом попадает в праздничные подборки.

Кадр из фильма «Поцелуй навылет»

4. «Рождество»18+ Три друга — Итан (Джозеф Гордон-Левитт), Айзек (Сет Роген) и Крис (Энтони Маки) — каждое Рождество отмечают вместе. Однако жизнь вносит коррективы: у Айзека скоро родится ребёнок, Криса ждёт спортивная карьера, а Итан переживает расставание. Парни решают устроить последнюю рождественскую вечеринку — и она будет легендарной. С одной стороны, это жёсткая и даже грубая комедия с чёрным юмором, а с другой — честный взгляд на взросление и неизбежные перемены. Троице комиков на главных ролях удалось создать запоминающихся и реалистичных героев, несмотря на своеобразный стиль всего фильма.

Кадр из фильма «Рождество»

5. «Новогодний корпоратив»18+ Филиалу IT‑компании угрожает закрытие — 40 % сотрудников могут быть уволены. Чтобы спасти рабочие места, они решают впечатлить клиента самой безумной рождественской вечеринкой. Разумеется, на деле праздник быстро превращается в вакханалию. «Новогодний корпоратив» — шумная и безбашенная комедия строго для взрослых. Тут есть не только шутки про секс и алкоголь, но и сатира на корпоративную культуру. Тем, кто устал от праздничных банальностей и готов увидеть немного хаоса, этот фильм придётся по вкусу.

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

6. «Санта-киллер»18+ Санта — вовсе не добрый старик с подарками, а настоящий демон. Тысячу лет он сдерживал свою истинную природу, но теперь свободен от обязательств. В преддверии Рождества он готовится подарить людям то, что всегда мечтал — кровавое безумие. Это фильм для тех, кто готов максимально далеко отойти от праздничных традиций. Чёрного юмора, гротеска и абсурда здесь в избытке, как и кровавых сцен. Тем не менее, у картины есть стиль — она яркая, вызывающая и действительно способна удивить.