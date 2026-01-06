Суслики и орехи в карамели: рецепты трёх новогодних лакомств, которые были популярны сто лет назад

Новогодние праздники — время угощений, которые в обычное время мы едим редко. Но сейчас можно побаловать себя чем-то особенным — например, лакомствами, приготовленными по старинным рецептам. «Клопс» рассказывает про три новогодних десерта, популярных сто лет назад.
Мандариновое мороженое
Редкое угощение из дореволюционных кулинарных книг — фруктовое мороженое без молока. Такое лакомство вполне могло появиться на рождественском столе у зажиточных горожан: мандарины уже считались новогодними плодами, а само мороженое — атрибутом большого праздника.
Продукты:
- Около 400 граммов сахара,
- 3 стакана воды,
- 3 мандарина (цедра),
- 5 мандаринов (сок),
- лимон (сок).
В кастрюлю всыпают сахар, вливают воду и ставят на плиту. Пока сироп закипает, ножом снимают тонкий слой цедры с трёх мандаринов, стараясь не задевать белую часть корки. Потом из пяти мандаринов и одного лимона выжимают сок.
Когда сироп начнёт кипеть, в него одновременно кладут цедру и вливают сок. После этого варку прекращают, не давая смеси вновь закипеть. Сироп отставляют и дают хорошо остыть. Затем процеживают и переливают в мороженицу, где массу «вертят» до готовности, крутя ручку.
Грецкие орехи в шоколадной карамели
Эти конфеты — образец сложной, нарядной сладости конца XIX — начала XX века. Орехи в карамели требовали аккуратности и терпения, поэтому их чаще всего готовили на праздники.
Продукты:
- 400 граммов грецких орехов,
- 200 граммов готовой помадки,
- 200 граммов сахара,
- полстакана воды,
- ложка патоки,
- 200 граммов шоколада,
- прованское масло (для смазывания листа).
Орехи раскалывают так, чтобы половинки остались целыми, выбирают лучшие и очищают. Помадку нарезают и используют для склеивания половинок орехов (одна половинка может быть и ломаной).
Склеенные орехи насаживают на острые деревянные спички или проволочки. В кастрюлю кладут сахар, воду, патоку и шоколад, после чего варят, не мешая, до стадии перелома.
Дно кастрюли слегка остужают. Орехи поочерёдно опускают в карамель и выкладывают на лист, слегка смазанный прованским маслом. Каждую конфету переворачивают.
После полного остывания их снимают со спичек и укладывают в жестяную или стеклянную посуду, закрывая крышкой.
Стадия перелома — момент, когда сироп достигает высокой температуры при минимальном количестве воды в нём, а карамель приобретает насыщенный янтарный цвет. Чтобы определить момент, нужно капнуть немного сиропа в миску с ледяной водой. Когда кусочек застынет, попробуйте его согнуть. Если он держит форму, как пластилин — значит, ещё рано. Если же он сразу раскалывается или трескается с характерным звуком — это и есть стадия перелома.
Суслики
Под этим забавным названием скрывается простое печенье, близкое к хворосту или пончикам. «Суслики» были удобны и подавались горячими, с сахаром или с мёдом — особенно хорошо после зимней прогулки.
Продукты:
- 3 яйца,
- 1 чайная ложка сахара,
- соль,
- мука,
- 200 граммов смальца,
- сахар или мёд (для подачи).
Из яиц, сахара, соли и муки замешивают мягкое тесто. Его раскатывают в колбаски толщиной в палец, нарезают их наискось на маленькие кусочки. Смалец растапливают, а когда он закипит, бросают в него кусочки теста и обжаривают, зарумянивая с обеих сторон. Готовые «суслики» вынимают, посыпают сахаром или подают с мёдом.
«Клопс» рассказывал, как по старинным рецептам испечь пироги, которые впечатлят домочадцев и гостей.