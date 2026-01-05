Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад

Иллюстрация: Midjourney

Выбрать салат, который поразит домочадцев и гостей, не так-то просто. Если вы уже прошерстили все кулинарные сайты в поисках вдохновения, но так и не нашли его — пришло время обратиться к истории. «Клопс» вспомнил три рецепта дореволюционной кухни.

Оливье из дичи Этот салат — характерный пример холодной закуски, в которой съестные остатки используются для нового блюда. Оливье в этом варианте подавали горкой, украшали зеленью и нередко ланспиком (желе из бульона). Продукты: остатки готовой дичи (можно заменить домашней птицей), 2 варёные картофелины, огурец, салат ромен (только белые листья), соус провансаль, чайная ложка сои-кабуль. Для возможного гарнира: белые маринованные грибы, корнишоны, капорцы (каперсы), крутые яйца. Остатки дичи, картофель и огурец нарезают тонкими ломтиками. От салата ромен берут только белые листья и делят их на мелкие кусочки. Отдельно готовят соус провансаль и прибавляют к нему одну чайную ложку сои-кабуль (сейчас можно взять просто соевый соус). Тем, что получилось, заливают подготовленный салат, затем укладывают его горкой — в вазу или судочек.

Иллюстрация: Midjourney

Салат по-русски В дореволюционной кухне, как и сейчас, ценили чистый вкус без усложнений. Благодаря простому составу это блюдо было уместным и в пост, и на праздничном столе. Продукты: помидоры, редька, соль, перец, уксус, подсолнечное или прованское масло. Помидоры нарезают ломтями, солят, перчат, поливают уксусом и дают немного постоять. Редьку натирают на тёрке, слегка солят, поливают подсолнечным или прованским маслом и хорошо размешивают. Помидоры вынимают из уксуса. На каждый ломтик кладут слой тёртой редьки и укладывают их рядами в мелкий салатник или на тарелку. Салат поливают частью процеженного помидорного уксуса, а остатки подают отдельно в соуснике.

Иллюстрация: Midjourney

Салат из свёклы под харбинским соусом Этот салат отражает вкусы рубежа XIX—XX веков, когда русская кухня охотно впитывала иноземные мотивы. «Харбинский» соус — густой, острый, с хреном и лимонным соком — придаёт простой отварной свёкле праздничный и даже экзотический характер. Блюдо подавали хорошо охлаждённым, как изысканную холодную закуску. Продукты: свёкла ярко-красная, 3 сырых яичных желтка, 2 столовые ложки мелкого сахара, 2 столовые ложки прованского масла, сок лимона, 3–4 столовые ложки хрена, соль, укроп, петрушка. Хорошую ярко-красную свёклу отваривают, очищают и нарезают тонкими поперечными ломтиками. После полного остывания её укладывают в салатник. Отдельно готовят харбинский соус: в сырые желтки, растёртые с мелким сахаром, тонкой струйкой вливают прованское масло и сок лимона. Затем добавляют хрен, соль по вкусу, рубленый укроп и петрушку. Соус тщательно перемешивают. Свёклу заливают приготовленным соусом и дают салату постоять на холоде перед подачей.