Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад

Выбрать салат, который поразит домочадцев и гостей, не так-то просто. Если вы уже прошерстили все кулинарные сайты в поисках вдохновения, но так и не нашли его — пришло время обратиться к истории. «Клопс» вспомнил три рецепта дореволюционной кухни.
Оливье из дичи
Этот салат — характерный пример холодной закуски, в которой съестные остатки используются для нового блюда. Оливье в этом варианте подавали горкой, украшали зеленью и нередко ланспиком (желе из бульона).
Продукты:
- остатки готовой дичи (можно заменить домашней птицей),
- 2 варёные картофелины,
- огурец,
- салат ромен (только белые листья),
- соус провансаль,
- чайная ложка сои-кабуль.
Для возможного гарнира:
- белые маринованные грибы,
- корнишоны,
- капорцы (каперсы),
- крутые яйца.
Остатки дичи, картофель и огурец нарезают тонкими ломтиками. От салата ромен берут только белые листья и делят их на мелкие кусочки.
Отдельно готовят соус провансаль и прибавляют к нему одну чайную ложку сои-кабуль (сейчас можно взять просто соевый соус). Тем, что получилось, заливают подготовленный салат, затем укладывают его горкой — в вазу или судочек.
Салат по-русски
В дореволюционной кухне, как и сейчас, ценили чистый вкус без усложнений. Благодаря простому составу это блюдо было уместным и в пост, и на праздничном столе.
Продукты:
- помидоры,
- редька,
- соль,
- перец,
- уксус,
- подсолнечное или прованское масло.
Помидоры нарезают ломтями, солят, перчат, поливают уксусом и дают немного постоять. Редьку натирают на тёрке, слегка солят, поливают подсолнечным или прованским маслом и хорошо размешивают.
Помидоры вынимают из уксуса. На каждый ломтик кладут слой тёртой редьки и укладывают их рядами в мелкий салатник или на тарелку. Салат поливают частью процеженного помидорного уксуса, а остатки подают отдельно в соуснике.
Салат из свёклы под харбинским соусом
Этот салат отражает вкусы рубежа XIX—XX веков, когда русская кухня охотно впитывала иноземные мотивы. «Харбинский» соус — густой, острый, с хреном и лимонным соком — придаёт простой отварной свёкле праздничный и даже экзотический характер. Блюдо подавали хорошо охлаждённым, как изысканную холодную закуску.
Продукты:
- свёкла ярко-красная,
- 3 сырых яичных желтка,
- 2 столовые ложки мелкого сахара,
- 2 столовые ложки прованского масла,
- сок лимона,
- 3–4 столовые ложки хрена,
- соль,
- укроп,
- петрушка.
Хорошую ярко-красную свёклу отваривают, очищают и нарезают тонкими поперечными ломтиками. После полного остывания её укладывают в салатник.
Отдельно готовят харбинский соус: в сырые желтки, растёртые с мелким сахаром, тонкой струйкой вливают прованское масло и сок лимона. Затем добавляют хрен, соль по вкусу, рубленый укроп и петрушку. Соус тщательно перемешивают.
Свёклу заливают приготовленным соусом и дают салату постоять на холоде перед подачей.
