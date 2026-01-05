Статья

Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад

Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Выбрать салат, который поразит домочадцев и гостей, не так-то просто. Если вы уже прошерстили все кулинарные сайты в поисках вдохновения, но так и не нашли его — пришло время обратиться к истории. «Клопс» вспомнил три рецепта дореволюционной кухни.

Оливье из дичи

Этот салат — характерный пример холодной закуски, в которой съестные остатки используются для нового блюда. Оливье в этом варианте подавали горкой, украшали зеленью и нередко ланспиком (желе из бульона).

Продукты:

  1. остатки готовой дичи (можно заменить домашней птицей),
  2. 2 варёные картофелины,
  3. огурец,
  4. салат ромен (только белые листья),
  5. соус провансаль,
  6. чайная ложка сои-кабуль.

Для возможного гарнира:

  1. белые маринованные грибы,
  2. корнишоны,
  3. капорцы (каперсы),
  4. крутые яйца.

Остатки дичи, картофель и огурец нарезают тонкими ломтиками. От салата ромен берут только белые листья и делят их на мелкие кусочки.

Отдельно готовят соус провансаль и прибавляют к нему одну чайную ложку сои-кабуль (сейчас можно взять просто соевый соус). Тем, что получилось, заливают подготовленный салат, затем укладывают его горкой — в вазу или судочек. 

Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Салат по-русски

В дореволюционной кухне, как и сейчас, ценили чистый вкус без усложнений. Благодаря простому составу это блюдо было уместным и в пост, и на праздничном столе.

Продукты:

  1. помидоры,
  2. редька,
  3. соль,
  4. перец,
  5. уксус,
  6. подсолнечное или прованское масло.

Помидоры нарезают ломтями, солят, перчат, поливают уксусом и дают немного постоять. Редьку натирают на тёрке, слегка солят, поливают подсолнечным или прованским маслом и хорошо размешивают.

Помидоры вынимают из уксуса. На каждый ломтик кладут слой тёртой редьки и укладывают их рядами в мелкий салатник или на тарелку. Салат поливают частью процеженного помидорного уксуса, а остатки подают отдельно в соуснике.

Салаты для тех, кто уже всё перепробовал: 3 рецепта, которые были популярны сто лет назад - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Салат из свёклы под харбинским соусом

Этот салат отражает вкусы рубежа XIX—XX веков, когда русская кухня охотно впитывала иноземные мотивы. «Харбинский» соус — густой, острый, с хреном и лимонным соком — придаёт простой отварной свёкле праздничный и даже экзотический характер. Блюдо подавали хорошо охлаждённым, как изысканную холодную закуску.

Продукты:

  1. свёкла ярко-красная,
  2. 3 сырых яичных желтка,
  3. 2 столовые ложки мелкого сахара,
  4. 2 столовые ложки прованского масла,
  5. сок лимона,
  6. 3–4 столовые ложки хрена,
  7. соль,
  8. укроп,
  9. петрушка.

Хорошую ярко-красную свёклу отваривают, очищают и нарезают тонкими поперечными ломтиками. После полного остывания её укладывают в салатник.

Отдельно готовят харбинский соус: в сырые желтки, растёртые с мелким сахаром, тонкой струйкой вливают прованское масло и сок лимона. Затем добавляют хрен, соль по вкусу, рубленый укроп и петрушку. Соус тщательно перемешивают.

Свёклу заливают приготовленным соусом и дают салату постоять на холоде перед подачей.

