Карты, кости, конфетти: 5 настольных игр для взрослой компании, которые оживят любую вечеринку

Иллюстрация: Midjourney

Если вы хотите позвать друзей на Новый год и повеселиться, настолки — отличный вариант. Но взрослой компании — взрослые развлечения! Мастер клуба GameVibes Тимур Антоненко по просьбе «Клопс» составил список праздничных игр строго для совершеннолетних игроков.

1. «500 Злобных карт. А у нас Новый Год!»18+ Участники: от 3 человек Это праздничное издание популярной игры, которому добавили бонусных карт. Авторы предупреждают: шутки здесь строго для взрослых. В основе — знаменитая механика: у игроков есть чёрные карты с вопросами и белые карты с ответами. Ведущий зачитывает вопрос, а остальные анонимно подбирают к нему самый смешной или нелепый ответ из своих вариантов. Победителем становится автор самой остроумной комбинации.

2. «Таверна «Красный Дракон»18+ Участники: 2—4 человека Это классическое фэнтези, где вместо приключений герои отправляются прямиком в таверну для безудержного гулянья. Каждый из участников берёт на себя роль одного из персонажей — например, хамоватой варварши или плутоватого полурослика — и получает уникальную колоду карт. Задача — перепить всех остальных, удержаться на ногах и сохранить как можно больше золота. Побеждает тот, чей персонаж в итоге останется в сознании и при деньгах.

3. «Да или Нет. Новогодний детектив»18+ Участники: компания от 2 человек Это компактная детективная игра, где вам предстоит разгадывать тайны. Ведущий зачитывает часть загадочной новогодней истории, а остальным нужно восстановить всю ситуацию. Для этого игроки по очереди задают вопросы, стараясь раскрыть неожиданную развязку. На вопросы детективов ведущий может ответить только «да» или «нет».

Иллюстрация: Midjourney

4. «Чешуя себе»18+ Участники: 4-10 человек Это весёлая игра для вечеринок, где каждый следующий вопрос страннее предыдущего. Ведущий становится рыбаком, а все остальные получают жетоны рыбок. Кто-то один — тунец, он говорит только правду. Прочие же — лососи, которые всегда лгут. Хозяин раунда задаёт вопрос с карточки, рыбки дают свои ответы. Задача рыбака — внимательно выслушать всех и вычислить врунишек-лососей. Раунд заканчивается, когда тунец будет пойман.