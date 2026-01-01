Куда зовёт «Волчья Луна»: астролог рассказала, какие мероприятия стоит посетить в январе

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в январе и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница.
Начало месяца
Ночью 3 января ожидается первое звёздное событие года — «Волчья Луна». Одновременно будет наблюдаться пик метеорного потока Квадрантиды, и при хорошей погоде в небе станут заметны яркие «огненные шары».
«Полнолуние и звездопад — как две борющиеся силы. Первая призывает к публичности, зовёт выйти на сцену. Вторая — тихая, интимная», — говорит Евдокея Острожница.
10 января будет самая благоприятная ночь для наблюдения за Юпитером. На чувствительных людей гигант окажет своё влияние, прибавив энергии и оптимизма.
Куда идти: громкие концерты, музыкальные вечера в больших залах; ярмарки, фестивали и народные гуляния с большим скоплением людей.
Середина месяца
18 января небеса будут максимально тёмными — грядёт новолуние. В астрологии это период, когда возрастает чувствительность — в том числе к искусству.
«Время рождения луны — время обновления. Загляните в себя, и увидите, что вам следует делать», — объясняет Острожница.
Куда идти: мистические выставки, спектакли и перформансы; поэтические вечера; лекции, посвящённые культуре и искусству.
Конец месяца
26 января в небе появится первая четверть Луны. После этого, 30 и 31 января, произойдёт сближение земного спутника и Юпитера — они будут видны рядом.
«Два ярких светила — это сигнал. Нужно выйти навстречу людям, общаться, открываться для знакомств и навещать старых приятелей», — говорит астролог.
Куда идти: любые мероприятия, которые можно посетить с друзьями или семьёй; вечера знакомств, домашние посиделки, заседания клубов по интересам.
Помните, что магия не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.