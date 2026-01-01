Куда зовёт «Волчья Луна»: астролог рассказала, какие мероприятия стоит посетить в январе

Многие верят, что астрономические явления влияют на нашу жизнь — в том числе и культурную. Какие мероприятия звёзды советуют посетить в январе и почему? На этот вопрос «Клопс» ответила астролог Евдокея Острожница.

Начало месяца

Ночью 3 января ожидается первое звёздное событие года — «Волчья Луна». Одновременно будет наблюдаться пик метеорного потока Квадрантиды, и при хорошей погоде в небе станут заметны яркие «огненные шары».

«Полнолуние и звездопад — как две борющиеся силы. Первая призывает к публичности, зовёт выйти на сцену. Вторая — тихая, интимная», — говорит Евдокея Острожница.

10 января будет самая благоприятная ночь для наблюдения за Юпитером. На чувствительных людей гигант окажет своё влияние, прибавив энергии и оптимизма.

Куда идти: громкие концерты, музыкальные вечера в больших залах; ярмарки, фестивали и народные гуляния с большим скоплением людей.