Для туристов и местных: как будут работать калининградские музеи на зимних каникулах (обновлено)

Длинные выходные — отличный повод, чтобы сходить в музей. Но никому не хочется прийти в выходной и наткнуться на закрытую дверь. «Клопс» рассказывает, как в каникулы работают калининградские музеи.
Калининградский музей изобразительных искусств
Основной корпус в Калининграде:
- 1 января — с 12:00 до 19:00.
- В остальные дни с 10:00 до 19:00, кроме четверга — с 10:00 до 21:00.
Дом-музей Ловиса Коринта в Гвардейске:
- 1 января — с 12:00 до 18:00.
- В остальные дни — с 10:00 до 18:00.
Фридландские ворота
- 1 января — рабочий день начинается с 12:00
- В остальные дни — по обычному графику
Калининградский областной историко-художественный музей
Главный корпус:
- 1 января — выходной.
- Со 2 по 9 января — с 10:00 до 18:00.
Музей «Бункер»:
- 1 января — выходной.
- Со 2 по 9 января — с 10:00 до 19:00.
Музей «Форт №5»:
- 1 января — выходной.
- Со 2 по 9 января — с 10:00 до 19:00.
Литературный музей в Чистых Прудах:
- 1 и 5 января — выходные.
- Со 2 по 4 и с 6 по 9 января — с 10:00 до 18:00.
Филиал Третьяковской галереи
График работы:
- 1 января — выходной;
- с 2 по 6 января — с 10:00 до 20:00;
- с 7 по 9 января с 10:00 до 19:00;
- с 10 января — с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной.
Музей Мирового Океана
Главный корпус:
- 1 и 5 января — выходные,
- Остальные дни с 10:00 до 18:00.
Экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан»:
- 1 и 5 января — выходные,
- остальные дни с 10:30 до 18:00.
График работы остальных объектов музея можно найти здесь.
Музей янтаря
График работы:
- 1 января — с 12:00 до 19:00,
- с 2 по 11 января 2026 года — с 10:00 до 19:00.
Музей-квартира ALTES HAUS
Музей закрыт 1 января и по воскресеньям. С понедельника по субботу экскурсии проходят с 10:00 до 19:00.
Дом Китобоя
Музей закрыт 1 января. В остальные дни работает по расписанию.
Зоопарк
Работает без выходных.