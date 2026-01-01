Для туристов и местных: как будут работать калининградские музеи на зимних каникулах (обновлено)

Фото: архив «Клопс»

Длинные выходные — отличный повод, чтобы сходить в музей. Но никому не хочется прийти в выходной и наткнуться на закрытую дверь. «Клопс» рассказывает, как в каникулы работают калининградские музеи.

Калининградский музей изобразительных искусств Основной корпус в Калининграде: 1 января — с 12:00 до 19:00. В остальные дни с 10:00 до 19:00, кроме четверга — с 10:00 до 21:00. Дом-музей Ловиса Коринта в Гвардейске: 1 января — с 12:00 до 18:00. В остальные дни — с 10:00 до 18:00.

Фото: архив «Клопс»

Фридландские ворота 1 января — рабочий день начинается с 12:00 В остальные дни — по обычному графику

Калининградский областной историко-художественный музей Главный корпус: 1 января — выходной. Со 2 по 9 января — с 10:00 до 18:00. Музей «Бункер»: 1 января — выходной. Со 2 по 9 января — с 10:00 до 19:00. Музей «Форт №5»: 1 января — выходной. Со 2 по 9 января — с 10:00 до 19:00. Литературный музей в Чистых Прудах: 1 и 5 января — выходные. Со 2 по 4 и с 6 по 9 января — с 10:00 до 18:00.

Фото: архив «Клопс»

Филиал Третьяковской галереи График работы: 1 января — выходной; с 2 по 6 января — с 10:00 до 20:00; с 7 по 9 января с 10:00 до 19:00; с 10 января — с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной.

Музей Мирового Океана Главный корпус: 1 и 5 января — выходные, Остальные дни с 10:00 до 18:00. Экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан»: 1 и 5 января — выходные, остальные дни с 10:30 до 18:00. График работы остальных объектов музея можно найти здесь.

Фото: архив «Клопс»

Музей янтаря График работы: 1 января — с 12:00 до 19:00, с 2 по 11 января 2026 года — с 10:00 до 19:00.