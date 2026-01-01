Статья

Для туристов и местных: как будут работать калининградские музеи на зимних каникулах (обновлено)

Для туристов и местных: как будут работать калининградские музеи на зимних каникулах (обновлено)
Фото: архив «Клопс»

Длинные выходные — отличный повод, чтобы сходить в музей. Но никому не хочется прийти в выходной и наткнуться на закрытую дверь. «Клопс» рассказывает, как в каникулы работают калининградские музеи.

Калининградский музей изобразительных искусств

Основной корпус в Калининграде:

  1. 1 января — с 12:00 до 19:00.
  2. В остальные дни с 10:00 до 19:00, кроме четверга — с 10:00 до 21:00.

Дом-музей Ловиса Коринта в Гвардейске:

  1. 1 января — с 12:00 до 18:00.
  2. В остальные дни — с 10:00 до 18:00.
Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Фридландские ворота

  1.  1 января — рабочий день начинается с 12:00 
  2. В остальные дни — по обычному графику

Калининградский областной историко-художественный музей

Главный корпус:

  1. 1 января — выходной.
  2. Со 2 по 9 января — с 10:00 до 18:00.

Музей «Бункер»:

  1. 1 января — выходной.
  2. Со 2 по 9 января — с 10:00 до 19:00.

Музей «Форт №5»:

  1. 1 января — выходной.
  2. Со 2 по 9 января — с 10:00 до 19:00.

Литературный музей в Чистых Прудах:

  1. 1 и 5 января — выходные.
  2. Со 2 по 4 и с 6 по 9 января — с 10:00 до 18:00.
Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Филиал Третьяковской галереи

График работы:

  1. 1 января — выходной;
  2. с 2 по 6 января — с 10:00 до 20:00;
  3. с 7 по 9 января с 10:00 до 19:00;
  4. с 10 января — с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной.

Музей Мирового Океана

Главный корпус:

  1. 1 и 5 января — выходные,
  2. Остальные дни с 10:00 до 18:00.

Экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан»:

  1. 1 и 5 января — выходные,
  2. остальные дни с 10:30 до 18:00.

График работы остальных объектов музея можно найти здесь.

Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Музей янтаря

График работы:

  1. 1 января — с 12:00 до 19:00,
  2. с 2 по 11 января 2026 года — с 10:00 до 19:00.

Музей-квартира ALTES HAUS

Музей закрыт 1 января и по воскресеньям. С понедельника по субботу экскурсии проходят с 10:00 до 19:00.

Дом Китобоя

Музей закрыт 1 января. В остальные дни работает по расписанию.

Зоопарк

Работает без выходных.

