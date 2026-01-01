Детективы, триллеры и комедия про соседей: 6 сериалов, которые выйдут в январе и сделают каникулы интереснее

Длинные выходные — лучшее время, чтобы с головой погрузиться в просмотр хорошего сериала. И кинематографисты не подвели: в начале января выйдет сразу несколько многообещающих шоу. «Клопс» рассказывает о шести интересных онлайн-премьерах.

1. «Убегай!»18+ У финансиста Саймона (Джеймс Несбитт) всё благополучно — у него успешная карьера и взрослая дочь. Но внезапно девушка, связавшись с подозрительным молодым человеком, сбегает из дома. Отцу приходится начать поиски в тёмном и опасном мире криминала. «Убегай» — детективная драма о семье, утрате контроля и отцовской любви. Сюжет основан на книге Харлана Кобена — признанного автора триллеров, а для ТВ-экрана его адаптировал Дэниэл Броклхёрст («Голяк»18+, «Бесстыжие»18+). Международная премьера состоится 1 января на платформе Netflix.

Кадр из сериала «Убегай!»

2. «Карта желаний»18+ Жизнь Олеси (Надежда Лумпова) зашла в тупик: унылая работа, занудные коллеги, скучный жених и мать, которая постоянно давит насчёт внуков. В отчаянии девушка соглашается участвовать в психологическом марафоне. И неожиданно её желания начинают сбываться — все, даже самые странные и абсурдные. «Карта желаний» — смесь бытового юмора и фантастики. За забавным сюжетом скрывается вполне серьёзное размышление о том, как недовольство собой может влиять на отношения с окружающими.

Премьера пройдёт 1 января в онлайн‑кинотеатре Okko.

Кадр из сериала «Карта желаний»

3. «Земля греха»18+ В тихой шведской провинции находят тело подростка. Дело поручают следовательнице Дани (Криста Косонен) — проницательной, но эксцентричной женщине, которая была связана с погибшим. Чем дальше она погружается в расследование, тем яснее понимает: эта смерть — лишь часть гораздо более опасной истории. Петер Гренлунд снял не просто детектив: в «Земле греха» есть элементы семейной саги, триллера и психологической драмы. Сериал содержит сцены жесткости и не очень подходит для просмотра «фоном» — зато понравится тем, кто любит морально сложные истории.

Сериал выходит на Netflix 2 января.

Кадр из сериала «Земля греха»

4. «Люба Управдом»16+ Любовь (Ольга Кузьмина) — мать двоих детей, недавно пережившая развод и переехавшая в новый жилой комплекс. Она обнаруживает, что управляющая компания не справляется с обязанностями. Устав от хаоса, девушка берёт дело в свои руки — но получает шквал критики от соседей. Алексей Ляпичев снял комедию про проблемы, знакомые всем жильцам многоквартирных домов: непонятки со счетами, бесконечные чаты, конфликтные соседи. А энергичная героиня, оказавшись посреди этого бардака, показывает, что с ним можно бороться. Первые серии выйдут на канале START 3 января.

Кадр из сериала «Люба Управдом»

5. «Похищенная девушка»18+ Школьный учитель (Алфи Аллен) похищает девочку и годами держит её в заточении. Когда жертве удаётся сбежать, он возвращается к родным, но мир вокруг необратимо изменился. Похититель тоже не спит: он готов на всё, чтобы избежать заслуженного наказания. Лента основана на романе Холли Овертон «Куколка», однако создатели слегка изменили фокус. Сериал стал мрачнее, чем его первооснова: теперь главный ужас героини кроется не в плену, а в неспособности вернуться к нормальной жизни.





Сериал выходит 8 января на Paramount+.

Кадр из сериала «Похищенная девушка»

6. «Его и её»18+ Анна (Тесса Томпсон), бывшая телеведущая и журналистка, живёт в добровольной изоляции. Получив известие о жестоком убийстве подруги, она возвращается в родной город, чтобы начать расследование. Но внезапно подозрение падает на детектива и бывшего мужа героини — и у него есть своя версия событий. Мини-сериал основан на одноимённом романе британской писательницы Элис Фини. Как и книга, шоу предлагает зрителям два объяснения одной и той же истории, заставляя сомневаться в очевидном. Премьера на Netflix состоится 8 января.

Кадр из сериала «Его и её»