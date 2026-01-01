Статья

Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год

Кино и ТВ

Вы когда-нибудь задумывались, как отмечают Рождество и Новый год персонажи любимых мультфильмов? У многих франшиз есть ответ на этот вопрос. «Клопс» вспомнил шесть историй, в которых праздник приходит к Шреку, Винни-Пуху и другим любимым героям. 

1. «Винни-Пух: Рождественский Пух»0+

Рождество в Стоакровом лесу не может пройти без приключений: Кролик, уставший от чужих чудачеств, решает его покинуть. Друзья обещают измениться в новом году, но получается ерунда. Кролик всё же уходит... И тут же попадает в беду.

  • «Рождественский Пух» — классическая адаптация Милна. История адресована детям, но и взрослые найдут нечто для себя — например, многие поймут уставшего от подготовки к праздникам Кролика. Дополнительный бонус — милые музыкальные номера в духе старого «Диснея». 

Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Винни-Пух: Рождественский Пух»
Кадр из мультфильма «Винни-Пух: Рождественский Пух»

2. «Новогодний Мадагаскар»

Санта‑Клаус на оленях терпит крушение на Мадагаскаре и теряет память — рождественские чудеса под угрозой. Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха Глория, жираф Мэлман и их друзья берутся спасти праздник: они решают сами доставить подарки детям.

  • События разворачиваются между первым и вторым фильмами. Это весёлая и лёгкая короткометражка, которая окунает любимых героев в новогоднюю атмосферу. 

  • Кстати, у Шкипера, Ковальски, Рико и Прапора есть отдельный новогодний спешл: «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях»6+.

Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Новогодний Мадагаскар»
Кадр из мультфильма «Новогодний Мадагаскар»

3. «Шрек Мороз, зелёный нос»6+

Шрек хочет устроить праздник для своей семьи — но понятия не имеет, что такое Рождество. Он пытается делать всё по инструкции из книги, однако Осёл, Кот в сапогах и другие вносят свою лепту. Праздничная история превращается в хаос — но Шрек, кажется, доволен?

  • Эта короткометражка не просто переодевает любимых героев в праздничные костюмы. Она сохраняет всю атмосферу «Шрека»  —такое Рождество может быть только в Тридевятом королевстве. Несмотря на короткий формат, создатели даже успели высказаться о важном: Рождество — это не про подарки и украшения, а про дружбу.

Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Шрэк мороз, зелёный нос»
Кадр из мультфильма «Шрэк мороз, зелёный нос»

4. «Приключения Супергероев: Ледовая битва»18+

  • Герои вселенной Marvel — Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк и другие — объединяются ради зимнего приключения. Они должны помешать коварному Локи украсть магию, связанную с Сантой, и с её помощью подчинить мир.

  • Авторы собрали супергероев для ради нетипичной истории: нечасто Капитан Америка и Железный человек попадают в рождественскую сказку. Чтобы понять, что происходит, не обязательно знать киновселенную — хотя фанаты, конечно, получат особое удовольствие.
Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Приключения Супергероев: Ледовая битва»
Кадр из мультфильма «Приключения Супергероев: Ледовая битва»

5. «Кунг‑фу Панда: Праздничный выпуск»6+

Долина Мира готовится к традиционному «Зимнему Пиру» — ежегодному празднику мастеров кунг‑фу. Панда По сталкивается с дилеммой: герою поручили устроить вечеринку, но сам он хочет провести этот вечер с отцом. Нарушив запрет мастера Шифу, По находит компромисс.

  • Зрители привыкли, что видят героев «Кунг‑фу Панды» в битвах и приключениях — но в этой истории По и его друзья не покидают пределов Долины. Тем не менее скучным его не назвать. «Праздничный выпуск» получился интересным, тёплым и, как всегда в этой франшизе, очень красивым.

Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Кунг‑фу Панда: Праздничный выпуск»
Кадр из мультфильма «Кунг‑фу Панда: Праздничный выпуск»

6. «Драконы: Подарок ночной фурии»0+

Жители острова из «Как приручить дракона» готовятся к зимним праздникам. Внезапно все драконы исчезают — остаётся только Беззубик, который не может лететь без механической поддержки. Тогда юный Иккинг берётся создать для него автоматический хвост.

  • Суровые викинги, монстры и приключения — мультфильм «Как приручить дракона» сам по себе полон чудесной атмосферы. Праздничный выпуск же выкрутил всё это на максимум. Уютная, милая и очень красивая короткометражка с полётами на драконах поднимет настроение кому угодно. 

Винни-Пух, Шрек и пингвины Мадагаскара: 6 мультфильмов о том, как любимые герои празднуют Новый год - Новости Калининграда | Кадр из мультфильма «Драконы: Подарок ночной фурии»
Кадр из мультфильма «Драконы: Подарок ночной фурии»
