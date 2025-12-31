Шесть лучших российских сериалов 2025 года, которые вы могли пропустить

2025 год подарил российским зрителям немало достойных сериалов. Выходили и комедии, и триллеры, и ромкомы и исторические драмы. «Клопс» рассказывает про шесть лент, которые получили лучшие отзывы.

1. «Аутсорс»18+ Действие происходит в 1996 году, незадолго до введения моратория на смертную казнь в России. В тюрьму на Камчатке поступает новый надзиратель Константин (Иван Янковский). Он предлагает коллегам «бизнес»: разрешать родственникам жертв за деньги приводить в исполнение смертные приговоры. Режиссёр Душан Глигоров снял триллер о жизни в девяностые — эпоху нестабильности, где закон и мораль нередко имеют мало общего. Сериал достаточно жёсткий и не подойдёт для развлечения — но точно заставит поразмыслить. Премьера состоялась 13 февраля. В «Аутсорсе» 8 серий по 50 минут.

Кадр из сериала «Аутсорс»

2. «Урок»18+ Антон (Юра Борисов) — в прошлом успешный рэпер, чья жизнь рушится после гибели любимой девушки. Он возвращается в родной город и устраивается работать в школу. Теперь Антон должен решать проблемы подростков — и свои заодно. «Урок» — сериал о трудной жизни подростков: о буллинге, зависимостях, семейных конфликтах и трудностях взросления. Критики и зрители отмечали, что школа здесь, в отличие от многих похожих проектов, получилась живой и реалистичной. В сериале 8 эпизодов по 50 минут. Премьера прошла 25 апреля.

Кадр из сериала «Урок»

3. «Чужие деньги»18+ Мошенник Алексей Воронов (Максим Матвеев) присваивает чужие деньги. Когда очередная сделка идёт не так, он подставляет парня, которому не повезло быть внешней копией Воронова. Однако план выходит из‑под контроля: настоящего мошенника убивают, а его двойник оказывается втянут в криминальный мир. Максим Матвеев в «Чужих деньгах» играет двух кардинально разных персонажей — гениального афериста и простого парня. Кроме него, в сериале снялись Стася Милославская, Филипп Янковский и Гоша Куценко. «Чужие деньги» вышли 15 мая. В первом сезоне 10 серий по 50 минут.

Кадр из сериала «Чужие деньги»

4. «Камбэк»18+ В Нижнем Новгороде начала 2000‑х живёт компания друзей. Ребята ввязываются в неприятности из-за девушки, но их неожиданно спасает бездомный по прозвищу Компот (Александр Петров). Мужчине не помнит ничего о своём прошлом, и парни решают отблагодарить его и помочь. Сериал очень старается прогрузить зрителя в эпоху нулевых: тут есть ностальгические саундтреки, старые телефоны, мода двадцатилетней давности и многое другое. Даже тем, кого не зацепила история Компота, любопытно будет поискать отсылки. «Камбэк» состоит из 8 эпизодов. Премьера сериала прошла 4 октября.

Кадр из сериала «Камбэк»

5. «Хроники русской революции»18+ Сериал охватывает ключевые события между 1905 и 1924 годами: от Первой русской революции до прихода к власти Иосифа Сталина.

Проект рассказывает как о судьбах реальных людей, так и о вымышленных персонажах периода слома эпох. Этот исторический эпос режиссёр Андрей Кончаловский назвал одним из самых сложных в своей карьере: всё дело в масштабе и серьёзности сюжета. В ролях много звёзд: Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Александр Мизёв, Никита Каратаев. Онлайн-премьера состоялась 10 октября. В сериале 16 серий по 50 минут.

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

6. «Константинополь»16+ В ноябре 1920 года из России спешно уезжают проигравшие белогвардейцы. Офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов), потерявший армию, семью и дом, прибывает в Константинополь вместе с другими беженцами. Эмигранты сталкиваются с холодным приёмом, и Нератов вынужден не только заново искать смысл жизни, но и помогать соотечественникам. Режиссёр Сергей Чекалов в «Константинополе» соединил историческую драму с детективом. Сериал хвалят также за роскошные декорации, красивые кадры и актёрскую игру — не только Устюгова, но и Оксаны Акиньшиной с Кириллом Кяро. В шоу 10 эпизодов по 50 минут. Первый вышел 30 октября.

Кадр из сериала «Константинополь»