В Нойхаузене рассказали, когда откроется парк альпак

У стен замка Нойхаузен в начале года откроется парк альпак «Тиргартен». Первые посетители смогут посетить его уже 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В «Тиргартене» альпак можно будет гладить и угощать морковкой. Помимо них, гостей встретят кролики породы «французский баран» и камерунские козы.

«Программа визита включает часовую авторскую экскурсию с гидом, который знакомит гостей с особенностями биологии, естественной среды обитания и поведения альпак», — сообщили в парке.

Организаторы уверяют, что в замке создали пространство, безопасное и для животных, и для посетителей.

«Одомашненные альпаки открыты к безопасному контакту с гостями. Перед встречей гид обязательно расскажет про простые правила коммуникации с животными, чтобы общение прошло на позитиве», — отметили в замке.