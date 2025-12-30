В Нойхаузене рассказали, когда откроется парк альпак

У стен замка Нойхаузен в начале года откроется парк альпак «Тиргартен». Первые посетители смогут посетить его уже 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
В «Тиргартене» альпак можно будет гладить и угощать морковкой. Помимо них, гостей встретят кролики породы «французский баран» и камерунские козы.
«Программа визита включает часовую авторскую экскурсию с гидом, который знакомит гостей с особенностями биологии, естественной среды обитания и поведения альпак», — сообщили в парке.
Организаторы уверяют, что в замке создали пространство, безопасное и для животных, и для посетителей.
«Одомашненные альпаки открыты к безопасному контакту с гостями. Перед встречей гид обязательно расскажет про простые правила коммуникации с животными, чтобы общение прошло на позитиве», — отметили в замке.
Создатели парка также отметили, что его название — «Тиргартен» — отсылает к старинному зоосаду, которых располагался вблизи замка Нойхаузен в XVI веке.
В начале декабря в замок Нойхаузен под Гурьевском приехало стадо альпак. Оно состоит из трёх самцов — Джонниа, Зевса и Теодора — и семнадцати самочек.