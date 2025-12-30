Статья

В Нойхаузене рассказали, когда откроется парк альпак

11:46
Фото: пресс-служба парка «Тиргартен»

У стен замка Нойхаузен в начале года откроется парк альпак «Тиргартен». Первые посетители смогут посетить его уже 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В «Тиргартене» альпак можно будет гладить и угощать морковкой. Помимо них, гостей встретят кролики породы «французский баран» и камерунские козы. 

«Программа визита включает часовую авторскую экскурсию с гидом, который знакомит гостей с особенностями биологии, естественной среды обитания и поведения альпак», — сообщили в парке. 

Организаторы уверяют, что в замке создали пространство, безопасное и для животных, и для посетителей. 

«Одомашненные альпаки открыты к безопасному контакту с гостями. Перед встречей гид обязательно расскажет про простые правила коммуникации с животными, чтобы общение прошло на позитиве», — отметили в замке.

Создатели парка также отметили, что его название — «Тиргартен» — отсылает к старинному зоосаду, которых располагался вблизи замка Нойхаузен в XVI веке.

В начале декабря в замок Нойхаузен под Гурьевском приехало стадо альпак. Оно состоит из трёх самцов — Джонниа, Зевса и Теодора — и семнадцати самочек.

